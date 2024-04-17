Metroda kendisini yere atıp yılan gibi süründü. Gerçek sonradan ortaya çıktı

Kaynak: Mynet
Metroda kendisini yere atıp yılan gibi süründü. Gerçek sonradan ortaya çıktı
Fransa’da metroda çekilen bir video izleyen herkesi birkaç saniyeliğine şoke etti. Metronun ortasında bir anda kendisine yere atan adam yılan gibi süründü. Nedeni daha sonra anlaşıldı.

Sosyal medyada viral olan bir video izleyen herkesi bir anlığına duraklattı. Metronun ortasında kendisini bir anda yerlere bırakan adam önce yılan gibi sürünmeye başladı.

Ardından yerden kalkarak kendisini çeken kameraya karşı bağırmaya başladı. O sırada metroda olan yolcular duruma bir türlü anlam veremezken kahkahalarına da engel olamadı.

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NEDENİ SONRADAN ORTAYA ÇIKTI

Adamın garip hareketlerinin nedeni ise daha sonradan ortaya çıktı. Bu video sayesinde sosyal medyada 758 bin takipçi sayısına ulaşan adamın videosu beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Bazı kullanıcılar “İnsan kendisini sırf takipçi uğruna bu duruma sokar mı” şeklinde eleştirirken diğer kullanıcılar ise şaşkınlıklarını “İnanılmaz bir olay” yorumları ile belirtti.

Amacına ulaşan adam yüzbinlerce takipçisi ile sosyal medyada viral oldu.

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