Metruk binada çıkan yangın paniğe yol açtı

Kaynak: İHA
Metruk binada çıkan yangın paniğe yol açtı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan bir metruk binada yangın çıktı.

Ankara’nın Çankaya ilçesi Cinnah Caddesi’nde bulunan metruk binada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

aw225863-01.jpgYangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı ve diğer binalara yayılması önlendi. Çıkan yangını yan binada bulunan dükkanında fark ettiğini belirten İbrahim Maviş, "Bir arkadaşım içeri geldi, yangın olduğunu dile getirdi. Dışarı çıktığımda alevler zaten had safhaya çıkmıştı. Tabii itfaiye de geldi.” ifadelerini kullandı.

Yangının çıkış sebebinin, grup olarak içeriye gelen öğrenciler olduğunu ileri süren Maviş, “Ellerinde belki sigara olup da atmış olabilirler, bu yüzden yangın çıkmış olabilir. Belki de hava sıcaklığından çıkmış olabilir fakat buna artık bir şekilde bir çözüm bulunması lazım.” açıklamasında bulundu.

aw225863-02.jpg

aw225863-03.jpg

Son Haberler
Fenerbahçe'de büyük kıyım. Yollar tek tek ayrıldı Spor
Fenerbahçe'de büyük kıyım. Yollar tek tek ayrıldı
Zeytin yetişmeyen ülkede zeytinin fiyatı 50 TL. Türkiye'de neden 250 TL Ekonomi
Zeytin yetişmeyen ülkede zeytinin fiyatı 50 TL. Türkiye'de neden 250 TL
Tanguy Ndombele'nin kaderi belli oldu. Nereden nereye Spor
Tanguy Ndombele'nin kaderi belli oldu. Nereden nereye
Fidan GDAÜ Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak Gündem
Fidan GDAÜ Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak
Tahir Elçi davasında 3 polis beraat etti Yerel Haberler
Tahir Elçi davasında 3 polis beraat etti
Zehra Güneş'in annesinin de Zehra gibi olduğu ortaya çıktı Spor
Zehra Güneş'in annesinin de Zehra gibi olduğu ortaya çıktı
Ambulansın önünü kesen ‘eşkıyalar’ yakalandı. Polisin kollarında lokum gibi çocuklar oldular Gündem
Ambulansın önünü kesen ‘eşkıyalar’ yakalandı. Polisin kollarında lokum gibi çocuklar oldular