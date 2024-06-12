Metruk binada çıkan yangın paniğe yol açtı

Ankara’nın Çankaya ilçesi Cinnah Caddesi’nde bulunan metruk binada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı ve diğer binalara yayılması önlendi. Çıkan yangını yan binada bulunan dükkanında fark ettiğini belirten İbrahim Maviş, "Bir arkadaşım içeri geldi, yangın olduğunu dile getirdi. Dışarı çıktığımda alevler zaten had safhaya çıkmıştı. Tabii itfaiye de geldi.” ifadelerini kullandı.

Yangının çıkış sebebinin, grup olarak içeriye gelen öğrenciler olduğunu ileri süren Maviş, “Ellerinde belki sigara olup da atmış olabilirler, bu yüzden yangın çıkmış olabilir. Belki de hava sıcaklığından çıkmış olabilir fakat buna artık bir şekilde bir çözüm bulunması lazım.” açıklamasında bulundu.