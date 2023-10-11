Metruk binadaki yangın D-100 Karayolu'nda trafiği kilitledi

İstanbul Küçükçekmece'de 2 katlı metruk binadaki yangından yükselen dumanlar nedeniyle D-100 Karayolu'nda yoğun trafik oluştu. Avcılar istikametinde yan yol trafiğe bir süre kapatıldı. Bazı vatandaşlar yürüyerek işlerine yetişmeye çalışırken, bazı araç sürücüleri de kapalı yoldan geri geri giderek alternatif yollara yöneldi. Yanan binanın ise İstanbulspor'un eski kulüp binası olduğu öğrenildi.

KAYNAK: DHA
Metruk binadaki yangın D-100 Karayolu'nda trafiği kilitledi

Yangın, D-100 Karayolu Avcılar istikametinde Küçükçekmece göl kenarında bulunan 2 katlı metruk binada saat 08.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangından yükselen dumanlar D-100 Karayolu'nda sürücüler güçlükle ilerledi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle Avcılar istikameti yan yol trafiğe bir süre kapatıldı. Bazı vatandaşlar ise yürüyerek işlerine yetişmeye çalışırken, bazı araç sürücüleri de kapalı yoldan geri geri giderek alternatif yollara yöneldi. Yanan binanın ise İstanbulspor'un eski kulüp binası olduğu öğrenildi.

"EN SONUNDA BİNAYI YAKTILAR"

Melih Çevik ''Senelerdir boş duran bir bina. Önceden İstanbulspor kulübüne aitti. İçeride sokakta kalanlar yatıyor. Kendilerine defalarca izah ettik. En sonunda binayı yaktılar. Yetkili yerleri defalarca uyardık 'gelin bakın' diye, ilgilenen olmadı'' diye konuştu. Polis ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

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