Metruk binaya nefes kesen baskın

Düzenleme: Kaynak: İHA
Metruk binaya nefes kesen baskın

Bursa'da hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası olup, 10 suçtan da yakalama kararı bulunan firari hükümlü N.O. (27), saklandığı metruk binaya yapılan baskınla yakalandı. O anlar, kamera ile görüntülendi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği Ekipleri, 'Dolandırıcılık' suçundan 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.O.'yu yakalamak için harekete geçti.

Polis ekipleri, 10 dosyada hakkında yakalama kararı da bulunan N.O.'yu Tahtakale Mahallesi'nde saklandığı metruk binaya yapılan operasyonla yakaladı.

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Şüphelinin temel ihtiyaçlarını gece saatlerinde benzinliklerden karşıladığı öğrenilirken, operasyon kamerayla görüntülendi.

Elleri kelepçelenerek gözaltına alınan N.O., polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra çıkartıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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