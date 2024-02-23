Metruk evin merdiveninde terk edilmiş bebek bulundu

Kaynak: İHA
Metruk evin merdiveninde terk edilmiş bebek bulundu
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde, metruk bir evin merdivenine poşet içinde bırakılan yeni doğmuş bir bebek, mahalle sakinleri tarafından fark edildi.

Polis ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği bebek, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bebeği terk eden kişi ise polis tarafından yakalandı.

Olay, öğlen saatlerinde İskenderpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalle sakinleri, metruk bir evin merdiveninde poşet içinde hareketsiz yatan bir bebek gördü. Durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, poşet içindeki erkek bebeği alarak hastaneye götürdü. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, bebeği terk eden kişinin kimliğini belirleyerek gözaltına aldı. Bebeğin bulunma anı ise mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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