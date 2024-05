Meunier: Çok hata yaptık

Meunier, Papara Park'ta oynanan maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk dakikalarda odaklanma sorunu yaşadıklarını belirtti.

İyi oyunlarından uzak bir maç çıkarttıklarını vurgulayan Meunier, "Bu maçta tamamen tatmin olduğumu söyleyemem. Çünkü çok hata yaptık. İlk dakikalarda odaklanma konusunda sıkıntı yaşadık. Günün sonunda 3-0'lık bir skor var. Bizim adımıza önemli galibiyet. Çok daha iyi olabilirdi. Hep daha iyisini istiyoruz. Önümüzdeki hafta RAMS Başakşehir maçımız var. Üçüncülüğü korumak istiyoruz. Önümüzdeki hafta alacağımız puan veya puanlarla 3'üncülüğü koruyabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Thomas Meunier, takıma her zaman yüzde 100'ünü vermeye çalışan bir oyuncu olduğunu vurgulayarak, "Katkıda bulunduğum her anda kendimi mutlu hissediyorum. Burada katkı verme sebeplerinden bir tanesi, belki de en önemlisi, hocamızın ve tüm teknik ekibin bana olan güveni, inancı. Bunu hissettiğim zaman, sahada bu özgürlük bana verildiği zaman, hücum anlamında gerekli olan her katkıyı sağlamaya çalışıyorum. Trabzonspor'da kendimi oldukça iyi hissediyorum, gayet mutluyum." ifadelerini kullandı.