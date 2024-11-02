Mevduatlar stopaj darbesi. Faizdeki paranızdan ne kadar kaybettiniz

Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesinde yer alan tevkifat oranlarında düzenlemeye ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeyle Türk lirası mevduat ve fonlarda stopaj oranları artırıldı.

Böylece Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte Türk lirası mevduat ve fonlarda stopaj oranları, 6 ay vadeli mevduatta yüzde 7,5'ten yüzde 10'a, 1 yıla kadar vadeli olanlarda yüzde 5'ten yüzde 7,5'e yükseltildi.

Cumhurbaşkanlığı kararına göre, son tarih 31 Ocak 2025 olmak üzere daha önce 6 ay vadeli mevduatta yüzde 7,5 olan stopaj yüzde 10'a, 1 yıl vadeli olanlarda ise yüzde 5'ten yüzde 7,5'e çıkarıldı. Daha önce yüzde 2,5 seviyesindeki 1 yıldan uzun vadeli mevduatlarda ise stopaj yüzde 5 olarak uygulanacak

MEVDUAT SAHİPLERİNİ İLGİLENDİREN ÖNEMLİ KARAR

Bu karar mevduat sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Çünkü mevduatların getirisi düşecek mi? yükselecek mi? İşte bu yanıta cevap yanıt geldi. 1 milyon TL’sini mevduata yatıran bir kişinin kazancı ne kadar düştü? Sonuç, mevduat sahipleri ellerine geçen net tutardan yüzde 2,5'luk kayıp yaşayacak.

Örnek olarak değerlendirildiğinde 100 bin lira faiz ödemesi yapılacak kişiden 7 bin 500 lira kesilip, 92 bin 500 lira net ödeme yapılacaktı. Ancak yeni uygulamayla birlikte 100 bin lira ödenecek kişiden 10 bin lira kesilerek, Hazine'ye yatırılacak. Mevduat sahibi böylece net gelirden 2 Bin 500 lira kayıp yaşayacak.

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Gelir Vergisi Kanunu'nda yapılan değişikliğin ardından faizlerde bir düşüş yaşanmadı. Bankaların verdiği faizler ortalama belli. 1 milyon TL’sini mevduata yatıran bir kişi karar öncesi 42 bin 54 TL ile 43 bin 672 TL arasında net faiz kazancı elde ederken, stopaj artırılması sonrası bu tutarlar 40 bin 918 TL ile 42 bin 491 TL aralığına düşecek.