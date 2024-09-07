Mevkidaşının yüzüne karşı söyledi: FETÖ varlığı bizi endişelendiriyor!

Kuzey Makedonya’daki temaslarının ardından Kosova’yı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz ile ortak basın toplantısında konuştular.

Bakan Fidan, terör örgütü FETÖ’nün Kosova için de bir tehdit olduğunun altını çizerek, “Kosova’nın güvenliği ve refahı için FETÖ ile kararlı biçimde mücadele edilmesi gerekmekte” dedi.

DİKKAT ÇEKEN FETÖ VURGUSU

Bakan Fidan, “Değerli mevkidaşımla terörle mücadele konusu da ele aldık. FETÖ terör örgütüne karşı atılması gereken adımlar konuşuldu” dedi.

“Maalesef Kosova’daki FETÖ varlığı bizi endişelendirmeye devam ediyor” sözlerini vurgulayan Fidan, “Şunu hatırlatmak isterim, FETÖ Kosova için de bir tehdittir. Kosova’nın güvenliği ve refahı için FETÖ ile kararlı biçimde mücadele edilmesi gerekmekte. Aynı zamanda dostluğumuz ve kardeşliğimiz de bunu gerektirmektedir” ifadelerini kullandı.