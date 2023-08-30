İslam aleminde dini duyguların yoğun yaşandığı Mevlid Kandili peygamber efendimizin doğum günüdür. Mevlid Kandilinde ibadet edecek kişiler mevlid kandilinin hangi güne denk geldiği araştırılıyor. Peki, Mevlid Kandili ne zaman? 2023 Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor?

Mevlid Kandili, İslam toplumunda maneviyatın, ahlakın, birlik ve beraberliğin önemini vurgulayan, dini duyguların yoğun olarak yaşandığı kutsal bir gecedir.

MEVLİD KANDİLİ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Yılın son kandili olarak gerçekleşen Mevlid Kandili 2023 tarihi Diyanet takvimi ile belli oldu. Mevlid Kandili, İslam dünyasında Hz. Muhammed'in doğumu anısına kutlanan önemli bir kandildir.

Mevlid Kandili, Hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 11. günü başlayıp 12. gününe girdiği akşam kutlanır. Rebiülevvel, Hicri takvimin üçüncü ayıdır.

Mevlid Kandili'nin bu şekilde kutlanmasının sebebi, Hz. Muhammed'in doğduğu günün Rebiülevvel'in 12. günü olduğuna inanılmasıdır.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2023 dini günler takvimine göre; Mevlid Kandili bu yıl 26 Eylül Salı günü idrak edilecek.

MEVLİD KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?

Hz. Muhammed, Müslümanlar için son peygamber olarak kabul edilir ve onun öğretileri İslam'ın temelini oluşturur. Dolayısıyla, Mevlid Kandili, Müslümanlar için ahlaki ve manevi yenilenme, ibadet, dua ve tövbe için bir fırsat olarak değerlendirilir.

Mevlid Kandili'nde yapılan ibadetlerin, okunan duaların ve yapılan hayır işlerinin, İslam'a göre büyük sevaplar kazandırdığına inanılır. Bu özel gece, Müslümanların kalplerini temizlemeleri, tövbe etmeleri ve Allah'a olan bağlılıklarını yenilemeleri için bir vesile olarak kabul edilir.