Mevlide giderken kayboldu: 76 yaşındaki Hüseyin Karadeniz nerede?

Belbaşı Yaylası’ndaki evinden 6 Haziran Perşembe günü öğle saatlerinde Belbaşı Şahinler Mahallesi’ne gitmek için yaya olarak çıkan Hüseyin Karadeniz, akşam dönmeyince yakınları bölgede arama yaptı.

Sonuç alamayan aile, jandarmaya başvurdu. İhbar üzerine Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Gece boyunca süren çalışmalara AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İHH Arama Kurtarma, AKUT ekipleri ve komando timleri destek verdi.

EVDEN ÇIKIŞI KAMERAYA YANSIDI

Karadeniz’in evden ayrılırken Belbaşı Yaylası’nda güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü bulundu. Bastonuyla yolda yürüyen Karadeniz’in güzergahında aramalar yoğunlaştırıldı. Akrabalarının mevlit programına katılmadığı öğrenilen Karadeniz için arama çalışmaları sürüyor.