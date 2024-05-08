Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs takla attı: 15 yaralı

Kaynak: DHA
Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs takla attı: 15 yaralı
Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir minibüsün lastiğinin patlaması sonucu sürücü kontrolü kaybederek bariyere çarptı ve takla attı.

Kazada, sürücüyle birlikte araçta bulunan 14 mevsimlik işçi yaralandı.

Kaza, Adana-Ankara E-90 karayolu üzerinde Şereflikoçhisar'da meydana geldi.

M.Ç. yönetimindeki minibüsün sağ arka lastiği patladıktan sonra sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyere çarptı ve takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralananlar arasında ağır durumu olan bir kişi, ambulans helikopterle Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi.

Diğer yaralılar ise Şereflikoçhisar Devlet Hastanesine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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