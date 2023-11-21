Mevsimlik işçileri taşıyan servis alev alev yandı

Bursa’da mevsimlik işçi taşıyan servis aracı seyir halindeyken alev alev yandı.

KAYNAK: İHA
Mevsimlik işçileri taşıyan servis alev alev yandı

Feci yangın, Karacabey yolu üzerinde meydana geldi. Mevsimlik işçi taşıyan servis aracı seyir halindeyken aniden dumanlar çıktı.

Dumanlar kısa süre içerisinde yerini alevlere bıraktı. Aracını alevler içinde gören şoför, sağa çekerek durdurdu. Servis aracında bulunan işçiler araçtan uzaklaşırken, alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Sürücü, durumu 112 Acil Servisi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü.

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