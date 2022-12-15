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Uzmanı uyardı: Mevsimsel hastalığa yakalananlar beslenmelerine dikkat etmeli

Mevsimsel grip hastalığına yakalanan kişilerin, evde istirahat etmelerinin önemine değinen Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, hastaların beslenmeye dikkat etmeleri gerektiğini ifade etti.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 15:47
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Mevsimsel hastalığa yakalananlar beslenmelerine dikkat etmeli. Uzmanı uyardı

Uzmanı uyardı: Mevsimsel hastalığa yakalananlar beslenmelerine dikkat etmeli
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İHA'nın haberine göre; Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, mevsimsel grip hastalığı ve korunma yöntemleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gribin birçok yolla bulaşabileceğine dikkat çeken Dr. Yavuzyılmaz, şunları belirtti:

“Esas olarak gripli birinin öksürük, hapşırma ve konuşması esnasında etrafa yayılan damlacıklarla bulaşır. Ayrıca grip virüsü olan bir yüzeye veya eşyaya dokunup, daha sonra kendi ağzına, gözlerine ya da burnuna dokunmakla da bulaşabilir. Hastalar, belirtilerin başlamasından önceki 1 gün ile 5-7 gün sonrasına kadar ki süre içerisinde hastalığı diğer insanlara bulaştırabilirler. Çocuklar ve bağışıklık sistemi zayıf olanlar daha uzun süre bulaştırıcı olabilirler. Belirtisi olan kişiler maske takarak normal hayata karışmalı, hastalığı ne olursa olsun bulaştırmamaya özen göstermelidirler”

“YÜZEYLER SIK SIK TEMİZLENMELİDİR”

Gribe yakalanmamak için yapılması gerekenleri sıralayan Dr. Yavuzyılmaz, şunları belirtti:

“Hasta kişiler ile yakın temastan kaçınmalı ve grip benzeri bir hastalık geçirildiğinde evde istirahat edilmelidir. Aksırma ve öksürme esnasında burun ve ağız kâğıt mendille kapatılmalı ve kullanılan kâğıt mendil çöp kutusuna atılmalıdır. Kâğıt mendil yoksa kolun iç yüzüne aksırmak veya öksürmek gerekir. Sabun ve su ile eller sık sık yıkanmalı veya el dezenfektanları kullanılmalıdır. Bulaşma yollarından olan ağız, burun ve gözlere kirli ellerle temas etmekten kaçınmalıdır. Yüzeyler sık sık temizlenmelidir”

BESLENMEYE DİKKAT

Gripten korunmada diğer önemli bir faktöründe beslenme olduğunu ifade eden Dr. Yavuzyılmaz, sözlerini şu şekilde devam ettirdi:

“Gerek grip olmadan önce gerekse grip olduktan sonra dengeli ve sağlıklı beslenme büyük önem arz etmektedir. Günlük kalori ihtiyacının farklı besin gruplarından doğru oranlarda sağlanması gerekiyor. Özellikle C vitamini bağışıklık sistemini destekleyen önemli besinlerden biridir. Günlük olarak portakal, kivi, brokoli maydanoz, karalahana gibi C vitamini yönünden yüksek besinler tüketilmelidir. Bunların yanı sıra bol miktarda sıvı da alınmalıdır.”
 

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