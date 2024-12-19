Meydan okumuştu! Murat Övüç Bülent Ersoy'un ayaklarına kapanıp özür diledi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Murat Övüç, katıldığı bir davette Bülent Ersoy'un takılarının sahte olduğunu ileri sürmüştü. Övüç söylediklerinden pişman olup Ersoy’un ayaklarına kapanıp özür diledi.

Murat Övüç verdiği bir röportajda Bülent Ersoy'un takıların sahte olduğunu söylemiş, kendi takılarının daha pahalı olduğunu iddia etmişt. Övüç, söylediklerinden pişman oldu ve Diva'nın ayaklarına kapanıp özür diledi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

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“DİVAMIN AYAKKABISININ TOZUNA NASIL ULAŞABİLİRİM”

Övüç, Bülent Ersoy'u evinde ziyaret ederek özür diledi. Ersoy'un ayaklarına kapanan Övüç, "Sevgili Divam ayaklarına kapandım. Özürler diledim. Divamın eteklerine ayaklarına, ayakkabısının tozuna nasıl ulaşabilirim. Nasıl öpebilirim diye mücadele verdim'' dedi.

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BÜLENT ERSOY’U HEDEF ALMIŞTI

Övüç, son olarak katıldığı bir davette yaptığı açıklama ile Bülent Ersoy'u hedef almıştı. Takılarını gösteren Övüç'ün ''Bülentinkiler (yüzükleri) sahte. Bunlar altı buçuk karat. Var mısınız, Bülent de getirsin ben de getireyim. Bir milyon dolar" şeklindeki sözleri magazin gündeminde büyük yankı uyandırmıştı.

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DİZLERİNE KAPANIP ÖZÜR DİLEDİ

Pişman olan Övüç, Bülent Ersoy'u evinde ziyaret ederek özür diledi. Diva'nın ayaklarına kapanan Övüç, "Sevgili Divam ayaklarına kapandım. Özürler diledim. Divamın eteklerine ayaklarına, ayakkabısının tozuna nasıl ulaşabilirim. Nasıl öpebilirim diye mücadele verdim'' şeklinde konuştu.

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