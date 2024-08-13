Meyve hırsızlarına dronlu takip

Kaynak: DHA
Meyve hırsızlarına dronlu takip

Balıkesir'in Havran ilçesinde bir meyve bahçelerine dadanan hırsızlar dronla takip edilerek yakalandı. 5 hırsızın çaldıkları meyveleri yol kenarlarında sattıkları tespi edildi.

Meyve hırsızlarına dronlu takip

Bahçelerindeki meyvelerinin çalınmasından bıkan Havran ilçesindeki üreticiler, ilçedeki Çiftçi malları Koruma Başkanlığı'na bildirdi. Onlar da bölgeyi dronla takibe aldı. Beş kişilik hırsızlık çetesi bahçelerden meyve çalarken, dronla tespit edildi.

JANDARMALAR YAKALADI

Havran Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı, ilçede son dönemde artan hırsızlık olaylarının ardından denetimlerini sıklaştırdı ve bazı noktalarda kontrol noktaları oluşturup, bekçi görevlendirdi. İşte o bekçiler kontrol noktasından geçen bir kamyoneti durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan kamyonetin şoförü gaza basıp, kaçtı. Şüphelileri dron ile takip eden Havran Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı ekipleri durumu jandarmaya bildirdi. 5 şüpheli jandarmanın takibiyle yakalandı. Şüphelilerin bahçelerden çaldıkları meyveleri yol kenarında sattıkları tespit edildi. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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