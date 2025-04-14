Meyve krizi kapıda! Kara haberi çiftçiler verdi

10-12 Nisan 2025 tarihlerinde sıfırın altında 15 dereceye kadar düşen hava sıcaklıkları, meyve ağaçlarında ciddi hasarlara yol açtı. Üreticiler, soğuk havanın bahçelerdeki tüm ağaçlara zarar verdiğini ve bu yıl meyve veriminin ciddi şekilde düşeceğini ifade etti

Türkiye Nisan ayının ikinci haftasında beklenmedik bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Bazı bölgelerde 10-12 Nisan 2025 tarihlerinde hava sıcaklıklarının sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesi, tarımsal faaliyetleri ve doğal yaşamı derinden etkiledi. Özellikle meyve ağaçlarında yaşanan zirai don felaketi, çiftçilerin bu yılki üretim beklentilerini altüst ederken, baharın müjdecisi göçmen kuşlar da kar yağışı ve soğuklar nedeniyle zor günler geçirdi.

BU YIL MEYVE BULMAK ÇOK ZOR OLACAK

Soğu sert geçiren bölgelerden biri olan Yozgat’ta birçok noktada 10 Nisan gecesi başlayan yoğun kar yağışı ve ardından gelen aşırı soğuklar, meyve ağaçlarının çiçeklenme dönemine ağır bir darbe vurdu. İleri Gazetesi’nden Alpaslan Demir’in aktardığı bilgilere göre kiraz, elma, armut, kayısı ve ceviz gibi meyve ağaçlarının çiçekleri, zirai don nedeniyle büyük ölçüde döküldü. Üreticiler, soğuk havanın bahçelerdeki tüm ağaçlara zarar verdiğini ve bu yıl meyve veriminin ciddi şekilde düşeceğini ifade etti. Bir çiftçi, “10 Nisan gecesi yağan karla birlikte her şey bir anda değişti. Bahçelerimizdeki çiçekler dondu, bu yıl meyve bulmak çok zor olacak.” diyerek yaşadıkları hayal kırıklığını dile getirdi. Çiftçiler, ağaçların çoğunun soğuktan zarar gördüğünü ve bazı bölgelerde verimin tamamen kaybolabileceğini belirtti.

GÖÇMEN KUŞLAR KAR ALTINDA KALDI

Zirai don felaketi yalnızca tarımı değil, Yozgat’ta doğal yaşamını da etkiledi. Baharın gelmesiyle bölgeye dönen leylekler ve diğer göçmen kuşlar, ani kar yağışı ve soğuk hava karşısında zor durumda kaldı. Yuvalarını yapmaya hazırlanan leylekler, yaklaşık 5 santimetreye ulaşan kar kalınlığı altında uzun süre hareketsiz kalmak zorunda kaldı. Soğuk hava, kuşların beslenme ve barınma düzenini bozarken, uzmanlar, bu tür ani hava değişimlerinin göçmen kuş popülasyonları üzerinde uzun vadeli olumsuz etkiler yaratabileceğini belirtti.

ZİRAİ DON NEDİR, NASIL MÜCADELE EDİLİR?

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, zirai don felaketi hakkında çiftçileri ve vatandaşları bilgilendirmek amacıyla bir açıklama yayımladı. Açıklamada, zirai donun, tarım ürünlerinin düşük sıcaklıklar nedeniyle zarar gördüğü bir doğa olayı olduğu belirtilerek şu bilgilere yer verildi:

“Zirai don, hava sıcaklığının bitkilerin hassas olduğu sınırların altına düşmesiyle meydana gelir. Özellikle ilkbahar başı ve sonbahar sonu gibi dönemlerde, gündüz sıcaklıkların yüksek olduğu ancak geceleri ani soğumaların yaşandığı zamanlarda ortaya çıkar. Sıcaklık eksi derecelere düştüğünde, meyve ağaçlarının çiçekleri, sürgünleri ve yaprakları zarar görür. İlkbahar donları, özellikle çiçeklenme döneminde olan meyve ağaçları için büyük bir tehdit oluşturur. Bu durum, tarım alanlarında ürün kaybına ve verim düşüklüğüne yol açar. Seracılık, meyvecilik ve sebzecilikle uğraşan üreticiler, zirai dondan en çok etkilenen gruplardır.”

Müdürlük, zirai donla mücadele yöntemleri hakkında da bilgi verdi. Erken uyarı sistemleriyle üreticilerin bilgilendirilmesi, bahçelerde don fanları, ısıtıcılar ve dumanlama gibi yöntemlerin kullanılması önerildi. Ayrıca, TARSİM kapsamında sigorta yaptıran çiftçilerin, don nedeniyle oluşan zararlarını karşılayabileceği hatırlatıldı.