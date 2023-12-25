Meyve sebze fiyatlarındaki artışın faturası halcilere kesildi

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Tuncay Özülü
Meyve sebze fiyatlarındaki artışın faturası halcilere kesildi
Ticaret Bakanlığınca, 24 hal işletmesine sebze ve meyve satışlarında fahiş fiyat artışı yaptığı nedeniyle 2 işletmeye de stokçuluk yaptığı nedeniyle ceza kesildi.

Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından yapılan açıklamada, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen 309 işletmeye toplam 24 milyon 345 bin 66 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Türkiye geneli gerçekleştirilen denetimler için yapılan açıklamada "22 Aralık 2023 tarihli toplantısında görüşülmüş ve belirlenen fiyat tarifesinin üzerinde ekmek satışı yapan 283 işletmeye 9 milyon 374 bin 941 TL idari para cezası uygulandı" denildi.

BÜYÜK CEZA HALCİLERE

Ayrıca, 24 hal içi tüccara 8 milyon 282 bin 225 TL ve otomotiv piyasasında stokçuluk eyleminde bulunan 2 işletmeye 6 milyon 687 bin 900 TL idari para cezası uygulandığı açıklandı.

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