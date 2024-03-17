Meyve suyunda rekor ihracat hedefi

Kaynak: AA
Meyve suyunda rekor ihracat hedefi
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Türkiye'nin, meyve suyu ihracatında bu yıl 500 milyon doları aşmayı hedeflediğini söyledi.

Uçak tarafından yapılan yazılı açıklamada Türkiye'de 27 milyon ton meyve üretimi gerçekleştiğini, yıllık meyve üretiminin yüzde 10'unun meyve suyu endüstrisi tarafından işlendiğini belitti.
2023’ün ocak-şubat döneminde 74 milyon dolarlık meyve suyu ihraç edildiğini söyleyen Uçak, 2024’ün ilk iki aylık döneminde ihracatın yüzde 27'lik artışla 94 milyon dolara çıktığını açıkladı.
Türkiye'nin 2023’teki 452 milyon dolarlık meyve suyu ihracatında, ABD 196 milyon dolarlık ihracatla lider pazar konumunda unvanına sahip oldu. Hollanda 36,5 milyon dolarlık taleple ikinci, İtalya 22 milyon dolarlık meyve suyu ihracatıyla üçüncü sırada yer aldı.

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