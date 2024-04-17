Mezar taşı ile övünülmez atasözünün anlamı nedir?

Mezar taşı ile övünülmez atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bir kişi ne kadar mal varlığına sahip olursa olsun, ölümden sonra geride kalan şeylerin bir anlamı yoktur. Hayatta yapılacak iyi işlerin ve bırakılacak izlerin daha değerli olduğunu vurgulamak amacıyla kullanılmaktadır.

Bir kişinin ölümünden sonra mezar taşının büyüklüğü ya da güzelliği ile övünmenin anlamsız olduğu aktarılır. Ölümden sonra gerçek değerin, bırakılan izlerde ve anılarda olduğunu anlatır.

MEZAR TAŞI İLE ÖVÜNÜLMEZ ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Mezar taşı ile övünülmez, biraz daha yaşlanınca elindekilerin ne kadar boş olduğunu; asıl zenginliğin dostlarla yaşamak, iyi anılar biriktirmek olduğunu anlayacaksın."