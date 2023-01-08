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Alacaklı, borçlunun mezarına kadar haciz koyuyor. Mezar üzerinde 49 ayrı haciz var

Ekonomik koşullar, icra dairelerindeki dosya sayısının 24 milyona çıkmasına neden oldu. Kredi kartı borcunu ödemeyen bir vatandaşın Mardin’deki mezarına 49 ayrı haciz işlemi başlatıldığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 12:14
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Mezar üzerinde 49 ayrı haciz var. Alacaklı, borçlunun mezarına kadar haciz koyuyor

Alacaklı, borçlunun mezarına kadar haciz koyuyor. Mezar üzerinde 49 ayrı haciz var
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Türkiye’de ekonomik krizin etkileri her geçen gün artarken, borcunu ödeyemeyen ve icralık olan vatandaşların sayısı da her geçen gün artıyor. İcra dairelerindeki dosya sayısı 24 milyon barajını geçti. Alacağını tahsil etmek isteyen şirket ya da kişiler, borçlunun mezar yerine dahi haciz işlemi başlatıyor. Kredi kartı borcunu ödemeyen bir vatandaşın Mardin’deki mezarına 49 ayrı haciz işlemi başlatıldığı ortaya çıktı.

HACZETTİĞİ MEZARDA 48 HACİZLE KARŞILAŞTI

Milli Gazete'de yer alan habere göre, Ekonomik koşullar, icra dairelerindeki dosya sayısının 24 milyona çıkmasına neden oldu. Borçlu vatandaşların mezar yerlerine kadar icra işlemleri başlatıldı.

Buna en çarpıcı örneklerden biriyle varlık yönetim şirketi avukatı karşılaştı. Buna göre, 2016 yılında 15 bin 429 lira 88 kuruş olan kredi kartı borcu 2022 yılına kadar ödenmeyince banka alacağını varlık yönetim şirketine devretti. 2016 yılında 15 bin 429 lira 88 kuruş olan borç, faiz ve diğer masraflar nedeniyle 47 bin 855 TL’ye yükseldi.

HACİZ İŞLEMİ BAŞLATILDI...

Varlık yönetimi şirketinin avukatı, tahsilat için borçlunun adına kayıtlı olan araçlarına ve gayrimenkullerine haciz koymak için işlemlere başladı. Bu sırada borçlunun üzerine kayıtlı olan mezar yeri de tespit edildi.

Alacağa dair Mardin’in Derik ilçesi Kovalı köyünde bulunan mezar yeri için de haciz işlemi başlatıldı. Ancak varlık yönetimi şirketinin avukatı, mezar yerleri için kendisinden önce 48 ayrı haciz olduğunu gördü.

“SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DA ALACAĞI İÇİN MEZARLIĞA HACİZ KOYUYOR, BU YANLIŞ UYGULAMA”

Mezarlara haciz konulup konulamayacağını Avukat Ceren Şarman değerlendirdi. Şarman, mezar yeri için belediyelerden ücret karşılığı alınan belgenin aslında bilinenin aksine bir tapu niteliğinde olmadığını belirterek şunları söyledi: “Mezarlıklara haciz konulamaz. Yargıtayın da bu yönde kararları mevcuttur. Burada yapılan haciz işlemi hatalıdır ve borçlunun itiraz etmesi gerekir. Hatta benim dikkatimi çeken şu oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu da alacağı için mezarlığa haciz koymuş. Yani devlet kurumu, devlete ait bir mala haciz koymuş oluyor. Burada ortaya değişik bir durum çıkıyor.”

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Mustafa bey
8.01.2023 12:54
BU HABERI SAYIN CUMHURBASKANI GORMUYORMU  
 
Tuz Kokmuş
8.01.2023 12:43
Mevtayı mezarında bari rahat bırakın.  
 
Sokrates
8.01.2023 12:24
Allah, öbür dünya? Allah var mı? Öbür dünya va mı? Olsaydı akp bu kadar HIRSIZLIK (trilyon dolar) yaparmıydı  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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