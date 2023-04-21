Mezar ziyaretinde depremzede genç Kılıçdaroğlu’na sarılıp ağladı

Adıyaman’da depremde hayatını kaybedenleri ziyaret eden Kılıçdaroğlu’na bir genç sarılarak ağladı.

Mezar ziyaretinde depremzede genç Kılıçdaroğlu’na sarılıp ağladı

Editör: Gülsüm Acıyan

Depremin vurduğu Adıyaman’da 8 bini aşkın vatandaş hayatını kaybetti. Ramazan Bayramı depremzedeler için buruk geçiyor. Vatandaşlar depremde hayatını kaybeden yakınlarını sabahın ilk ışıklarında mezarlığa ziyarete gitti. Depremzedeler mezarların başında dua ederek gözyaşı döktü. Mezarlara karanfiller, çiçekler, çikolata ve şekerler bırakıldı.

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Ramazan Bayramı’nın 1’inci gününde Adıyamanlı depremzedelerle bir araya geldi.

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Kılıçdaroğlu deprem mezarlığını da ziyarete gitti.

Mezarlık ziyaretinde depremde yakınlarını kaybeden bir genç, Kılıçdaroğlu’na sarılarak hüngür hüngür ağladı.

O anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

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