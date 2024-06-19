Mezarlıkta bir kişi ağaca asılı halde bulundu. Kimliği tespit edildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Mezarlıkta bir kişi ağaca asılı halde bulundu. Kimliği tespit edildi

Kocaeli'de bulunan bir mezarlıkta Erhan A. adlı kişi ağaçta asılı halde bulundu.

Kocaeli'de bir mezarlıkta bir kişi, ağaçta asılı halde bulundu. Yapılan inceleme sonucunda şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Körfez Mezarlığı'nda meydana geldi. Bayram nedeniyle mezarlığı ziyaret eden vatandaşlar, bir kişinin ağaçta asılı olduğunu fark ederek ekiplere bilgi verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ceset, daha sonra morga kaldırıldı. Olayda hayatını kaybeden kişinin kimliği 35 yaşındaki Erhan A. olarak tespit edildi.

Polis, olayın detaylarını aydınlatmak amacıyla soruşturma başlattı.

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