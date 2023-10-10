Mezarlıkta cinayet: Kalbinden bıçaklanıp hayatını kaybetti

Polis ekiplerinin incelemesi sonrası kalbinde bıçak darbesi olduğu belirlenen şahsın öldürüldüğü düşünülüyor.

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Asri Mezarlık’ta sabah saatlerinde hareketsiz şekilde yatan bir şahıs bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler tarafından yapılan incelemede cesedin Fehmi L.’ye (34) ait olduğu anlaşıldı.

Polis ekipleri kalbinden bıçaklanmış halde bulunan Fehmi L.’nin öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine dururken, incelemelerin ardından Fehmi L.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.