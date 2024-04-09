Mezarlıkta ‘dua’ sınavı: Sahte hocalar yakayı ele verdi

Adana’nın Yüreğir ilçesinde yer alan Asri Mezarlık’ta, mezarlık cami imamı ve güvenlikleri sahte hocalara karşı denetim gerçekleştirdi.

Yolda ve mezar başlarında elinde Kur’an-ı Kerim ile dolaşan şahıslara önce dua sonra Yasin Suresi okutuldu.

Dua ve Yasin Suresi’ni yanlış okuyan sahte hocalar mezarlığın dışına çıkartıldı.

Duaları yanlış okuduğu için mezarlıktan çıkartılan Fadil Zaluk, “Ben dua biliyorum. Nasıl yanlış okudum, doğru okudum. Bana ne kadar para verirlerse o kadar kazanıyorum” dedi.

“OKUDUĞU DUADA İÇİME KUŞKU DÜŞTÜ”

Ailesinin kabrini ziyaret eden ve sahte hocaya dua okutan Coşkun Umay isimli yurttaş, “Hoca olarak geziyorlar. Yapacak bir şey yok. Okuduğu duada da içime kuşku düştü. Denetleme çok güzel, memnun oldum. Bundan sonra sahte hocalara karşı daha dikkatli olacağım. Sıkı denetimlerle bu ancak mümkün olur.” diye konuştu.

İsmet Kocabey isimli yurttaş da, “Önceden kart veriliyordu. Şimdi o yok, kart verilmesinden yanayız. Kart verilirse güvenli olur. Hem vatandaşlar hem de bizler mağdur olmayız.” ifadelerini kullandı.