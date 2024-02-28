Mezarlıkta otlar yandı

Yangın, Bolu'nun Yeniçağa ilçesine bağlı Aşağıkuldan köyü mezarlık mevkiinde oldu

Mezarlığın otları henüz bilinmeyen bir sebeple yandı. Kısa sürede rüzgarın etkisiyle etrafa yayılan alevler, civardaki vatandaşlar tarafından görülünce durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye Yeniçağa Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri geldi.

Mezarlıkta çıkan yangın, daha fazla büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek kontrol altındı.

Yangının çıktığı bölgede bir dönümlük alan küle döndü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.