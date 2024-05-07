Mezarlıktaki defineciler yakalandı

Bitlis Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, fotokapana takılan görüntülerde 3 kişinin mezarlıkta define aradığının tespit edildiği duyuruldu. Açıklamada, “Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Güroymak ilçesi Kavunlu köyü mezarlığında bulunan Selçuklu mezarlarında kaçak kazı yapılacağına dair alınan ihbar üzerine, icra edilen operasyonda bölgeye yerleştirilen fotokapana takılan fotoğraflarda 3 şüpheli şahsın izinsiz arama ve kaçak kazı yaptıkları tespit edilerek suçüstü yakalanmışlardır." denildi.

Açıklamanın devamında yakalanan şahısların üzerinde 1'er kazma ve kürek, çekiç ve kova, delici kırıcı cihazın ele geçirildiği belirtildi. Şahıslar hakkında işlem başlatıldığı, ayrıca ele geçirilen malzemelere de el konulduğu ifade edildi.