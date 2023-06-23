MFÖ grubunun Özkan'ı için hastaneden haber geldi. 3 aydır yoğun bakımdaydı

Üç kez lenf kanserini yenen MFÖ grubunun üyesi Özkan Uğur'un 3 aydır yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü öğrenildi.
Son günlerde sanat dünyasının isim vermeden paylaştığı "Beyaz kan arıyoruz" ilanı Özkan Uğur için verildiği ortaya çıktı. Aranan kanın kısa sürede bulunduğu biliniyor.
Sanatçının 8 ay önce yeniden rahatsızlandığı, son 3 aydır da yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü öğrenildi.
Entübe edilen Özkan Uğur'un vücudundaki kanserli hücrelerinin temizlendiği ancak böbrekleriyle ilgili sorun yaşadığı belirtildi.