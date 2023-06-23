MFÖ grubunun Özkan'ı için hastaneden haber geldi. 3 aydır yoğun bakımdaydı

Üç aydır yoğun bakımda olan MFÖ grubunun üyesi Özkan Uğur'un entübe edildiği ortaya çıktı.

MFÖ grubunun Özkan'ı için hastaneden haber geldi. 3 aydır yoğun bakımdaydı

Üç kez lenf kanserini yenen MFÖ grubunun üyesi Özkan Uğur'un 3 aydır yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü öğrenildi.

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Son günlerde sanat dünyasının isim vermeden paylaştığı "Beyaz kan arıyoruz" ilanı Özkan Uğur için verildiği ortaya çıktı. Aranan kanın kısa sürede bulunduğu biliniyor.

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Sanatçının 8 ay önce yeniden rahatsızlandığı, son 3 aydır da yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü öğrenildi.

Entübe edilen Özkan Uğur'un vücudundaki kanserli hücrelerinin temizlendiği ancak böbrekleriyle ilgili sorun yaşadığı belirtildi.

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