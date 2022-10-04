Altın Objektif Ödülleri sahiplerini buldu

Tiyatro, müzik, sinema ve TV dünyasının en prestijli heykelciği olan Altın Objektif Ödülleri, 26. kez sahiplerini buldu. Turkcell ana sponsorluğunda CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene, ilgi yoğundu. MGD Başkanı Okan Sarıkaya, bu yıl 26. kez düzenlenen Altın Objektif Ödülleri’ni, kusursuz bir organizasyon ile düzenledikleri için mutlu olduğunu belirtti.

Gecenin sunuculuğunu üstlenen Ebru Akel ile Murat Güloğlu sözleri ve esprileriyle hayli renkli geçen gecenin ışıltı dolu kırmızı halı seremonisi, her yıl olduğu gibi yine şıklık yarışına sahne olurken, muhteşem sesiyle Şevval Sam, şarkıları ile geceye damgasını vurdu. Yılın komedyeni ödülünü alan Doğu Demirkol, mini stand up gösterisiyle geceye renk kattı.

İzlenme rekorları kıran Camdaki Kız, Baba, Kasaba Doktoru, Gönül Dağı, Yalnız Kurt, Mahkum, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Yargı ve Kulüp dizileri ve oyuncuları gecede ödül alan yapımlardı.

Gecede, “Yılın Şarkısı” Ebru Yaşar, Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut’un “İçime Ata Ata” şarkısı olurken, “Yılın Proje Albümü 2022” “Şevval Sam” oldu. “Yılın Yorumcusu Pop Kadın” kategorisinde ise Derya Uluğ ödüle layık görüldü. “Yılın Yorumcusu Pop Erkek” ödülü Buray’a giderken, “Yılın Arabesk Fantezi Yorumcu” kategorisinde kazanan isim İzzet Yıldızhan oldu. “Yılın Tiyatro Oyuncusu Kadın ve Erkek” kategorilerinde ise Demet Akbağ ve Salih Bademci ödüle hak kazanan isimlerdi.

“Yılın Drama Dizi Oyuncusu Kadın” kategorisinde Burcu Biricik seçilirken, “Yılın Drama Dizi Oyuncusu Erkek” ödülüne ise Tolga Sarıtaş layık görüldü.

“Yılın Drama Dizisi” kategorisindeki ödülü “Camdaki Kız” alırken, “Yılın Dram Dizisi (Uyarlama)” ödülünü “Kasaba Doktoru” adlı yapım aldı. “Yılın Drama Uyarlama Dizi Oyuncusu Kadın” ödülüne Hazal Subaşı, “Yılın Drama Uyarlama Dizi Oyuncusu Erkek” ödülüne ise Deniz Can Aktaş layık görüldü. “Aksiyon Uyarlama Dizi Oyuncusu Kadın” ödülünü Hayal Köseoğlu ve Melike İpek Yalova aldı.

“Yılın En İyi Dizisi” seçilen “Yargı”nın başrol oyuncusu Pınar Deniz “Yılın En İyi Dizi Oyuncusu Kadın”, rol arkadaşı Kaan Urgancıoğlu ise, “Yılın En İyi Dizi Oyuncusu Erkek” ödülüne layık görüldü.

“MGD Basın Meslek Onur Ödülü”nün sahipleri ise, Birsen Altuntaş, Sema Denker, Müge Dağıstanlı, Özlem Avcı, Gülşen Yüksel, Uğur Soysal ve Sayit Durmaz oldu.

Bu yıl 5. kez verilen “Türkiye’nin Marka Yüzü” kategorisinde ise ödüle Roberto Bravo layık görüldü.

“BADEMCİ’DEN YENİ PROJE SÜRPRİZİ”

Yılın Tiyatro Oyuncusu ödülüne layık görülen Salih Bademci, tören öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bademci “Heyecanlı ve gururluyum. Hem tiyatromuz hem de Klup dizimiz ödül alacak. Benim için çok sürpriz oldu.” dedi. Muhabirlerin “Son dönemde birçok ödül aldınız.” söylemleri üzerine Bademci “Bu sene şans oldu. Güzel projelere denk geldim. Çok iyi ekipler ile çalıştım. Pek de tesadüf olmadı aslında. İşin büyük bir yüzdesi ekibin iyi olmasından kaynaklanıyor. Böyle bir patlama kendimde beklemiyordum.” dedi. Yeni projelerinden de bahseden Bademci “Çağatay Ulusoy ile beraber bir proje çekiyoruz. O da şu an gayet güzel gidiyor. Çekimlerimiz devam ediyor. Yakında izleyici karşısına çıkacağız.” dedi.

“BENİM İÇİN AYRI BİR MUTLULUK”

Aile Komedi Dizi Oyuncusu ödülüne layık görülen Berk Atan “Bizi uzun süredir izleyen seyircilerimize çok teşekkür ederiz. Normalde sizinle de hep sokakta karşılaşıyoruz. Burada, sizin organizasyonunuzda ödül almak da benim için ayrı bir mutluluk.” dedi.

“GECE İÇİN ÇOK HEYECANLIYIZ”

Yılın Dram Dizisi (Uyarlama) ödülünü “Kasaba Doktoru, Yılın Drama Uyarlama Dizi Oyuncusu Kadın” ödülüne Hazal Subaşı, “Yılın Drama Uyarlama Dizi Oyuncusu Erkek” ödülüne ise Deniz Can Aktaşlayık görüldü. İkili ödül töreni öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Subaşı “Heyecanlıyız. Mutluyuz burada olduğumuz için. Herkese iyi eğlenceler diliyorum. Güzel bir gece olacak.” derken Aktaş ise “Güzel bir gece bekliyor biz de. Sezon güzel başladı bizim için. Hep hastahane içersindeyiz. İyi oldu böyle gecelere katılmak.” dedi.

“BAŞARININ SIRRI ÇOK ÇALIŞMAK”

Yılın Dijital Platform Dizi Oyuncusu ödülünü alan Gökçe Bahadır, ödül törenine eşi Emir Ersoy ile birlikte geldi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bahadır “Böyle güzel bir gecede olmak benim için çok güzel bir duygu. Bugün ödül alacağım için de gerçekten çok mutluyum. Çok güzel bir gece bizi bekliyor.” dedi. Muhabirlerin “Oynadığınız projeler genelde başarılı oluyor. Bunun bir sırrı var mı?” sorusuna Bahadır “Başarının sırrı çok çalışmak. Çok çalışınca ve disiplinli olunca işin kalitesi o kadar da artar.” dedi.

“BU YOĞUNLUĞA İSYAN ETMEK HAKSIZLIK OLUR”

Yılın Yorumcusu Pop Kadın ödülünü alan Derya Uluğ, kırmızı halı şıklığı ile göz doldurdu. Uluğ “MGD’den bu ödülü ilk defa alıyorum. Aynı zamanda magazin gazetecileri bizim için çok değerli. Çünkü işimizin büyük bir parçasını siz oluşturuyorsunuz. O yüzden sizlerden bu ödülü almak benim için ayrı anlamlı.” dedi. Muhabirlerin “Yaz sezonu bolca konser verdiniz. Geçtiğimiz günlerde de Ampute Milli Takım’ımızın maç öncesinde sahne aldınız. Neler söylemek istersiniz bunlar ile ilgili?” sorusuna Uluğ “Benim için manevi be prestiji olan bir işti. Milli takımın başarılarını takip eden biriyim. Oraya gerçekten onlara yakışır bir şov hazırladık. Yakın zamanda da onların da videolarını paylaşacağım. Yaz’a gelirsek de yaz çok yoğun geçti. Yollarda uyuduk. Pandemi döneminde bolca yattık, bu yüzden bu yoğunluğa isyan etmek haksızlık olur.” dedi.

“BÖYLE ZİHNİYETLER YERİN DİBİNE BATSIN”

Yılın Şarkısı - İçime Ata Ata - Ebru Yaşar - Kurtuluş Kuş - Burak Bulut ödüle layık görüldü. Ödül töreni öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yaşar “MGD ödül törenleri çok özel ödül törenleri. Bu yüzden ben de davete icabet etmek istedim. En iyi şarkı ödülünü aldık. Mutluyum tabii ki. Başarımızın taçlanması bizim için ayrı bir mutluluk.” dedi. Muhabirlerin “Ne zaman yeni şarkı çıkartacaksınız?” sorusuna Yaşar “Ben de çok istiyorum. Bolca konser verdik yazın, kış ayında inşallah stüdyoya girip bir şarkı hazırlamayı düşünüyorum. Şu an belli olan bir durum yok.” dedi. Öldürülen müzisyen Onur Şenel hakkında da konuşan Yaşar “Çok üzüldüm. Önce insan olarak sonra da bir sanatçı olarak üzgünüm. Herkesin başına gelebilecek bir olay. Böyle zihniyetler yerin dibine batsın. Bunları duyuracağız ki bir takım akılları uyarmak lazım.” dedi.

“HALUK BİLGİNER İLE OYNAMAK BÜYÜK BİR ŞANS”

Dram Dizi Oyuncusu ödülüne layık görülen Tolga Sarıtaş da geceye katılanlar arasındaydı. Sarıtaş “Çok teşekkür ederim Magazin Gazetecileri Derneğine. Özellikle sektörden birilerinin bu şekilde layık görmeleri çok değerli. Yan komşumuz bize ödül veriyor gibi. Çünkü hepimiz bu büyük sektörün başka başka parçalarıyız. Çok değerli bir ödül, işlerimi bırakıp hemen geldim. Baba dizisi de çok özel bir proje. Hepimiz birbirimiz ile çok iyi anlaşıyoruz. Haluk Bilginer ile oynamak büyük bir şans. Proje yeni sezonda farklı bir kabuğa büründü. Merakla biz de bekliyoruz seyircimizin tepkisini.” dedi.

YARGI GECEYE DAMGA VURDU

Yargıya 3 ödül birden. Yılın Dizi Oyuncusu Kadın - Pınar Deniz, Yılın Dizi Oyuncusu Erkek - Kaan Urgancıoğlu, Yılın Dizisi - Yargı ödüle layık görüldü. Tam kadro geceye katılan Yargı ekibi duygularını basın mensupları ile paylaştı. Konuşmaya ilk başlayan Pınar Deniz “Çok mutluyuz tabii ki. Geçen sene de çok fazla ödül almıştı dizimiz. Bugün de özel heyecanım tüm ekip ile birlikte ilk kez gelmemiz.” dedi. Urgancıoğlu ise “Ekip olarak burada olmamız çok anlamlı. Zaten yaptığımız işin doğası da öyle. Hep birlikte olduğumuz için mutluyuz.” dedi. Dizinin senaristi Sema Ergenekon “Çok mutluyuz. Teşekkür ederiz.” dedi. Ekip olarak çok heyecanlı olduğunu söyleyen Yargı ekibi tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ettikten sonra salona giriş yaptı. Sahnede ilginç bir anısını anlatan Urgancıoğlu “Ortaokulda hocamız bir gazete çıkarmamızı söylemişti ödev olarak. Ben de kolay olur diye magazin gazetesi çıkartmak istemiştim. Çok iyi bildiğim de bir dedikodu sınıfta. Z isimli arkadaşım C isimli arkadaşıma aşıktı. Ben de bunu yazdım biraz ballandıra ballandıra. Sonra bunu herkesin önünde okudum. Hocamız bana baktı, çok utandığını, çok yanlış bir şey yaptığımı söyledi. Aslında o kadar da kolay olmadığını anladım magazin gazeteciliğinin. Benim de başıma gelen talihsizliklerin o gün yarattığım karmadan geldiğini düşünüyorum.” dedikten sonra bütün salon kahkaha boğuldu.

“SERUM SONRASI ÖDÜLÜLÜNÜ ALMAYA GELDİ”

Program Sunucusu ödülü alan Çağla Şıkel, ödül töreni sonrası “Çok mutlu ve heyecanlıyım. Uzun süredir sunuculuk yapıyorum. Böyle güzel ödüller almak benim için çok güzel bir duygu. Hastayım bu arada. Serum aldım geldim, bu dönemde direncim düştü ama bu törene mutlaka gelmeliyim dedim.” dedi.

“KARADENİZ BENİ BAĞRINA BASTI”

Yılın Proje Albümü ödülünü alan Şevval Sam hem gece de ödülünü aldı hem de gecede sahneye çıkıp sevilen şarkılarını seslendirdi. Sam “Bizi ödüle layık gören herkese teşekkürler. Ödül aldıktan sonra da minik bir konser vermiş oldum. O projeye dair parçaları duyurmak istedim açıkçası.” dedi. Karadeniz şarkıları hakkında konuşan Sam “Biraz da Kazım Koyuncu’dan yadigar kaldı. Karadenizli olmamama rağmen bütün kalbim ile kendimi Karadenizli gibi hissediyorum. Karadeniz beni bağrına bastı. Bu ödülü de projede yer aldığım rahmetli Hasan Saltık adına alıyorum.” dedi.