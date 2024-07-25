MGK bugün toplanacak: İşte gündem maddeleri

Kaynak: Haber Merkezi
MGK bugün toplanacak: İşte gündem maddeleri

Milli Güvenlik Kurulu, iki aylık bir aranın ardından bugün Beştepe'de yeniden bir araya gelecek. Toplantının öncelikli gündemi de belli oldu.

MGK bugün toplanacak

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bu yılki dördüncü toplantısını Beştepe'de gerçekleştirecek. Toplantının ana gündem maddesi, terörle mücadele olacak.

Türkiye'nin öncelikli hedefi, Irak sınırlarındaki güvenlik önlemlerini yaz bitmeden tamamlamak. Toplantıda, Irak'ın kuzeyindeki PKK hedeflerine yönelik karadan ve havadan sürdürülen operasyonların detayları ele alınacak. Ayrıca, sahadan gelen askeri ve istihbari bilgiler ışığında operasyon bölgesindeki stratejik adımlar değerlendirilecek. FETÖ ve DEAŞ gibi diğer terör örgütleriyle mücadeledeki son durum da kurula sunulacak.

SURİYE SORUNU

Toplantıda, Suriye ile ilişkilerin normalleştirilmesi için atılacak adımlar da gündemde olacak. Türkiye'nin hedefi, Suriye'de kalıcı barış ve istikrar sağlamak ve Şam yönetimi ile diplomatik ilişkileri yeniden tesis etmek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda yürütülen normalleşme süreci ve bu konuda izlenecek yol haritası ele alınacak.

İSRAİL FİLİSTİN KONUSU ELE ALINACAK

Bir diğer önemli konu ise, İsrail'in Filistin topraklarındaki eylemleri olacak. Gazze'de ateşkesin sağlanması, insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve İsrail'in gerilimi bölgeye yayma çabalarının engellenmesi için yürütülen diplomatik çabalar değerlendirilecek. Ayrıca, Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasının süreci hakkında bilgi alışverişinde bulunulacak.

Toplantıda, bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ele alınacak. Rusya-Ukrayna Savaşı, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci, Kıbrıs'taki gelişmeler ve Yunanistan ile ilişkiler gibi diğer önemli meseleler de masaya yatırılacak.

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