MHK Başkan adayı belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
MHK Başkan adayı belli oldu

TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Merkez Hakem Kurulu'nun başına getireceği ismi belirledi.

TFF Başkanı olarak seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu, MHK ve PFDK başta olmak üzere tüm kurulları istifaya davet etti ve yeni yönetimin önünü açmaları gerektiğini belirtti.

2027'ye kadar görevde kalacak olan Hacıosmanoğlu'nun düşündüğü MHK Başkan adayı da belli oldu.

SELÇUK DERELİ MHK'NİN BAŞINA

58 yaşındaki futbol adamı, eski FIFA kokartlı hakem Selçuk Dereli ile hafta sonu bir araya gelerek, MHK'nin başına geçmesi için teklif yapacak.

55 yaşındaki Dereli, Kahramanmaraş'ta doğdu. 1993 yılında hakemlik kariyerine başladı ve 2003 yılında ilk Süper Lig maçını yönetti. 2009 yılında hakemliği bıraktığını açıkladı.

Dereli, hakemliğin yanı sıra öğretmenlik, gazetecilik, CHP Çankaya İlçe Başkanlığı ve spor yazarlığı yaptı.

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AYDINUS VE ÇAKIR DA LİSTEDE

Eğer Hacıosmanoğlu, Dereli'den olumlu yanıt alamazsa, Gürcistan'da Hakem Kurulu Başkanlığı yapan Cüneyt Çakır veya yorumculuk yapan Fırat Aydınus ile görüşmeyi planlıyor.

Hacıosmanoğlu'nun Yönetim Kurulu listesinde eski Galatasaray yöneticilerinden Ural Aküzüm de yer alıyor.

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