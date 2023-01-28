MHK Başkanı Çelik istifa etti

Son dönemde artan hakem tartışmalarının ardından Merkez Hakem Kurulu'nda istifa gelişmesi yaşandı.
MHK Başkanı Sabri Çelik ve yönetim kurulunun, istifasını TFF'ye sunduğu belirtildi.
Bu sıcak gelişmenin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun kısa süre içerisinde açıklama yapması bekleniyor.
SABRİ ÇELİK KİMDİR?
Sabri Çelik 1959 yılında İstanbul'da doğdu.
Asıl mesleği lise öğretmenliği olan Çelik, uzun yıllar 1. Lig'de hakemlik yaptıktan sonra yaş dolayısıyla aktif hakemliği bıraktı.
Sabri Çelik, geçtiğimiz sezon istifa eden Ferhat Gündoğdu'nun ardından MHK Başkanı olarak göreve başlamıştı.
2004-2005 yıllarda ve 2019'da da yaklaşık 5 ay MHK Başkanlığı yapan Çelik, UEFA gözlemciliğinin ardından mentörlüğe başlamıştı.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.