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MHK Başkanı Çelik istifa etti

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik istifa etti.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 14:34
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MHK Başkanı Çelik istifa etti

MHK Başkanı Çelik istifa etti
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Son dönemde artan hakem tartışmalarının ardından Merkez Hakem Kurulu'nda istifa gelişmesi yaşandı.

MHK Başkanı Sabri Çelik ve yönetim kurulunun, istifasını TFF'ye sunduğu belirtildi.

Bu sıcak gelişmenin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun kısa süre içerisinde açıklama yapması bekleniyor.

SABRİ ÇELİK KİMDİR?
Sabri Çelik 1959 yılında İstanbul'da doğdu.

Asıl mesleği lise öğretmenliği olan Çelik, uzun yıllar 1. Lig'de hakemlik yaptıktan sonra yaş dolayısıyla aktif hakemliği bıraktı.

Sabri Çelik, geçtiğimiz sezon istifa eden Ferhat Gündoğdu'nun ardından MHK Başkanı olarak göreve başlamıştı.

2004-2005 yıllarda ve 2019'da da yaklaşık 5 ay MHK Başkanlığı yapan Çelik, UEFA gözlemciliğinin ardından mentörlüğe başlamıştı.

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Hakan Dere
28.01.2023 15:19
Merak etmeyin tff onu başka pozisyonda değerlendirir. GS/TFF riva toplantısında yeni gelecek dizayncılar belirlenmiştir.  
 
F. Kerim
28.01.2023 14:59
Tamam, şimdi gs başkanı olacak adama söyleyin de, hangi gs amigosunu istiyorsa onu NHK başkanı yapsın! O da rahatlasın, biz de... Bıktık artık boş, saçma sapan, mesnetsizce FB düşmanlığından çünkü!  
 
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