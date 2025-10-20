Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz'ın dün oynanan Ankara Keçiörengücü maçı sonrasındaki basın toplantısındaki sözleri gündemdeki yerini koruyor.

Toplantı başlamadan önce bir kişiyle konuşan Korkmaz, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun hafta içi kendisini aradığını söyledi.

Korkmaz, "Ferhat Gündoğdu aradı hafta içi, 'Size yapılanların farkındayım' diye. Ben de arayacağım şimdi ya 'Sizi takmıyorlar' diyeceğiz Ferhat Gündoğdu'ya, 'bir tarafına takmıyor sizi' ya da 'Siz de bu işin içindesiniz' diyeceğiz. Böyle bir şey olur mu ya! Dördüncü hakem bizim kulübeyi gözlüyor sürekli kart göstereyim diye. Bu kadar faul çalınır mı ya" ifadelerini kullanmıştı.

"ACABA BİR BÜYÜKLE KONUŞURKEN Mİ TELEFONU VERDİLER?"

Futbol Arena'da yayınlanan "Savunma Arkası" programında gazeteciler Mehmet Ayan ve Gökhan Dinç, Korkmaz'ın sözlerini değerlendirdi.

Yaşananları yakın dönemin en büyük skandalı olarak nitelendiren Mehmet Ayan, "Acaba Osman hocanın numarasını Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu çevirdi mi yoksa bir 'büyük'le konuşurken, o 'büyük' telefonu verdi de Osman hocayla mı konuşuldu? Yani Sivas ellerinde sazım mı çalındı! Bu Türk hakemlik tarihinin yakın dönemdeki en büyük skandalıdır, daha büyüğü yoktur" dedi.

TFF Birinci Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, 20 yıl Sivaspor'un başkanlığını yaptıktan sonra geçen yıl federasyon yönetimine girmişti.

"SORUŞTURMA AÇILMALI, TELEFONLARI İNCELENMELİ"

MHK Başkanı Gündoğdu hakkında Etik Kurulu'na soruşturma başlatma çağrısı yapan Gökhan Dinç, "TFF Etik Kurulu derhal Ferhat Gündoğdu'yla ilgili soruşturma başlatmak zorundadır. Etik Kurulu, Ferhat Gündoğdu'nun telefonlarını incelemeli, HTS kayıtları, mesajlaşmalar" diye konuştu.

Savcıların da inceleme başlatması gerektiğini söyleyen Dinç, "Spor savcıları derhal göreve gelmeli çünkü Sivasspor Teknik Direktörü diyor ki, 'Ferhat Gündoğdu beni aradı ve size yapılanları biliyorum dedi'. Ferhat Gündoğdu, Türkiye'de oynanan tüm maçların yöneten ve yönetecek olan hakemlik dünyasının en ama en lekeli insanı olduğunuzu Osman Bey açıkladı. Ben demiyorum, Osman Bey diyor" ifadelerini kullandı.

"HABERİ NİYE YALANLAMADINIZ?"

Osman Zeki Korkmaz'ın sözlerinin yalanlanmadığına dikkat çeken Dinç, şöyle devam etti:

"MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, bu zamana kadar bu haberi niye yalanlamadınız? Eğer Osman hocanın dediği şeyleri ifade ettiyseniz derhal ama derhal görevden istifa etmeniz lazım. Ama sizde o yüz yok, istifa etmezsiniz. Derhal ama derhal Ferhat Bey ve Osman hocanın PFDK'ya sevk edilmesi lazım.

TFF Etik Kurulu bugünden tezi yok derhal soruşturma başlatmak zorunda. Bu, sizin yükümlülüğünüz. Daha ne olması lazım! Bir tane hakem televizyona çıkıyor, açıklama yapıyor 15 gün hak mahrumiyeti cezası veriyorsunuz."