MHK'da kadın isyanı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndaki (MHK) kadın görevliler aynı anda paylaşımlar yaptı.

Gazeteci Umut Eken'in haberine göre, Hakem İşleri Direktörlüğü'nün mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ın "güncelleme" bölümünde yaptıkları paylaşımla tepkilerini dile getirdi.

Eken, "Hakem işleri direktörlüğünün tüm kadın çalışanları aynı anda aynı paylaşımı yaptı. Beylerbeyi’ndeki TFF binasında olağan dışı hareketlilik sürüyor" dedi.

Paylaşımlarda "Yorulduk ve hiçbir şeye değmedi. NOKTA!!!" ifadeleri yer aldı.

