MHK'dan bir ilk! Amedspor - Erzurumspor maçı için özel açıklama

Kaynak: Haber Merkezi
Merkez Hakem Kurulu resmi sosyal medya hesabından Amedspor-Erzurumspor maçında yaşanan tartışmalı pozisyona cevap verdi.

Daha önce sadece haftanın hakemleri konusunda bilgilendirme yapan MHK'nın resmi hesabı ilk defa bir pozisyonu yorumladı.

Amedspor-Erzurumspor maçında yaşanan tartışmalı bir pozisyona ilişkin IFAB kurallarını hatırlatan MHK'nın paylaştığı videoda farklı bir maçtan örnek pozisyon gösterilerek şu ifadelere yer verildi:

"Soru: Hücum eden takımın oyuncusu, takım arkadaşı serbest vuruş kullandığı esnada ofsayt pozisyonunda bulunmaktadır. Savunma yapan takımın oyuncusu, ceza sahası içerisinde bulunan bu oyuncuyu top oyuna girdikten sonra ancak oyuncu topa doğru hareketlenmeden önce iter. Doğru karar nedir?

Cevap: Hakem penaltı kararı verir çünkü ofsayt pozisyonundaki oyuncu henüz herhangi bir ofsayt ihlali gerçekleşmeden önce faule maruz kalmıştır. İhlali gerçekleştiren oyuncu, uygun bir disiplin cezası alır.

Oyun Kuralları 2025/26 – Kural 11 – Ofsayt

Topla oynama niyetiyle topa doğru hareket eden ofsayt pozisyonundaki oyuncuya, topla oynamadan veya topla oynamaya teşebbüs etmeden veya rakibi ile top için mücadeleye girmeden önce faul yapılırsa, bu durum ofsayt ihlalinden önce gerçekleştiği için faul ile cezalandırılır."

