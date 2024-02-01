MHK'dan flaş atama derbinin hakemi belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
MHK'dan flaş atama derbinin hakemi belli oldu
Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Beşiktaş Trabzonspor maçının hakemi Arda Kardeşler oldu.

Süper Lig'de 24. hafta hakemleri açıklandı.
Pazar günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş Trabzonspor karşılaşmasını Arda Kardeşler yönetecek.
24. Hafta hakemleri şöyle:

2 ŞUBAT CUMA:
Hatayspor-Fatih Karagümrük: Ömer Faruk Turtay
Ankaragücü-Sivasspor: Abdulkadir Bitigen
Samsunspor-Galatasaray: Tugay Kaan Numanoğlu

3. ŞUBAT CUMARTESİ
Rizespor-Konyaspor: Cihan Aydın
Başakşehir-İstanbulspor: Emre Kargın
Antalyaspor-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan
Gaziantep FK-Kayserispor: Murat Erdoğan

4 ŞUBAT PAZAR
Pendikspor-Adana Demirspor: Direnç Tosunluoğlu
Kasımpaşa-Alanyaspor: Oğuzhan Çakır
Beşiktaş-Trabzonspor: Arda Kardeşler

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