MHK'dan flaş atama derbinin hakemi belli oldu

Süper Lig'de 24. hafta hakemleri açıklandı.
Pazar günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş Trabzonspor karşılaşmasını Arda Kardeşler yönetecek.
24. Hafta hakemleri şöyle:
2 ŞUBAT CUMA:
Hatayspor-Fatih Karagümrük: Ömer Faruk Turtay
Ankaragücü-Sivasspor: Abdulkadir Bitigen
Samsunspor-Galatasaray: Tugay Kaan Numanoğlu
3. ŞUBAT CUMARTESİ
Rizespor-Konyaspor: Cihan Aydın
Başakşehir-İstanbulspor: Emre Kargın
Antalyaspor-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan
Gaziantep FK-Kayserispor: Murat Erdoğan
4 ŞUBAT PAZAR
Pendikspor-Adana Demirspor: Direnç Tosunluoğlu
Kasımpaşa-Alanyaspor: Oğuzhan Çakır
Beşiktaş-Trabzonspor: Arda Kardeşler
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