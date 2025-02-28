MHK'de bomba gelişme!

MHK'de hareketli saatler yaşanıyor. Umut Eken'in verdiği bilgiye göre Merkez Hakem Kurul Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa edecek. Yeni başkan ise Serdar Tatlı olacak.

YABANCI HAKEME KARŞI ÇIKMIŞTI

MHK başkanı Ferhat Gündoğdu yabancı hakeme karşı olduğunu belirterek şunları söylemişti. Gündoğdu "Yabancı VAR hakemi için karar şu an için TFF'nin yönetim kurulunda. Şu anki düzende TFF yabancı hakem kararı alabilir. Ama yeni sistemde bunu Danışma Kurulu tavsiye edecek. Mesela 'Gol Çizgisi Teknolojisi kullanmak istiyoruz' diye önerecek kurul. MHK'nin talebiyle yönetim kuruluna gidecek. TFF Başkanı da zaten bu kararları onaylayacağını belirten açıklama yapmıştı. Ben şahsi olarak yabancı hakeme karşıyım. Ama Danışma Kurulu bunu tavsiye niteliğinde karar alırsa benim şahsi fikrimin hiçbir anlamı olmaz orada. Danışma kurulu önerirse kabul edilir."