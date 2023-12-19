MHK’de büyük kriz. Derbi için hakem bulunamadı

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MHK’de büyük kriz. Derbi için hakem bulunamadı
Süper Lig’de Pazar günü oynanacak Fenerbahçe Galatasaray için MHK kırmızı alarma geçti.

Derbi için hakem atamasında büyük sıkıntı yaşayan MHK’yi bekleyen tehlikeyi eski hakem Deniz Çoban açıkladı.

Deniz Çoban, Fanatik gazetesi köşesinde MHK'nin derbi hakemi kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulunurken çarpıcı ifadeler kullandı.

İŞTE ÇOBAN’IN AÇIKLAMALARI

Onca yaşanandan sonra, hakemler için en zor hafta, bu hafta olacak. Allah yardımcıları olsun. Haftanın atamalarının en göze batan yanı, Trabzonspor’un açıklaması sonrası Mete Kalkavan’a ilk kez maç verilmiş olması. Kalkavan ataması hakemlere, kendilerine sahip çıkıldığı hissi verecektir.

“SAHAYA DÖNMELİ”

Ancak bu tavır göstermelik kalmamalı ve devamı gelmeli. Ayrıca uzun süredir görev alamayan başta Yaşar Kemal Uğurlu ve diğer hakemlerin de sahalara dönmesi gerekir.

Üç büyük takım maçına atanan üç hakem son maçlarında başarılıydılar, sınıfı geçmişlerdi” diyebilirim. Atamaları derinlemesine etüt edecek olsam elbet eleştirecek hususlar bulabilirim ama bu dönem farklı bir dönem. Elde hakem kalmadığı gibi maçlar da ardı ardına geliyor. Bu hafta bitmeden diğer hafta başlayacak. Haftaya derbi var ve aradan 5 gün geçmeden aynı maçtan bir daha oynanacak.

“DÜĞME YANLIŞ İLİKLENDİ”

MHK elle tutulur hangi hakemi bulursa atamaya bakıyor. Çok fazla inceleyecek durumda değil. Sezon başı düğme yanlış iliklendiği için bugün yapılacak bir şey kalmamış görünüyor. Ülkenin bir numaralı hakeminin durumu ortada. Mental ve fiziksel olarak hazırlanması için zamana ihtiyacı var.

Atilla Karaoğlan deseniz performansı malum. Tahmin ediyorum ki Abdülkadir Bitigen perşembe akşamı Ankaragücü Hatay maçından sorunsuz çıkarsa iki derbiden birisi onun olur. Diğeri de Arda Kardeşler’e gider. Meler’in yaşadıkları ve Atilla Karaoğlan’ın formu MHK’yi çıkmaza sokmuş görünüyor.

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