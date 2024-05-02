MHP 4 koldan Ümit Özdağ’ı bombaladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçtiğimiz gün TBMM’deki partisinin grup toplantısında, “Türkiye’deki alevi-sünni çatışmasını, Türk-Kürt ayrışmasını çözecek olan, bu millet ve onun iradesidir. Bunun da sırrı, kız alıp kız vermekte, yeni bir Türkiye inşa etmektedir” ifadelerini kullanmıştı.

“GÖKALP, ATATÜRK, TÜRKEŞ’İN FİKİRLERİYLE ALAKASI YOK”

Bahçeli’nin bu çıkışını eleştiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ X hesabından, 2 madde sıralamıştı:

1) Alevi ve sünni yurttaşlar arasında bir çatışma olduğunu ileri sürüyor.

2) Türkler ile Kürtler arasında ayrışma var diyor. Bahçeli, Türk milletini, çatışan ve ayrışan 4 parçaya böldükten sonra, hangi milletin çatışma ve ayrışmayı çözmesini bekliyor? Altını çizelim. Alevi ve sünniler arasında zaman zaman gerginlikler olmakla beraber, yerel kavgalar dışında çatışma yoktur. Hatta içinden geçtiğimiz dönem, ilişkilerin en uyumlu olduğu dönemdir. Türkler ve Kürtler diye Türk milletini ikiye bölmek, zaten sakat bir yaklaşımdır ama daha sakat olan ayrışmadan bahsetmektir. On binlerce korucu, onyıllardan bu yana Türk bayrağı ve Türk vatanı için terörle mücadele ederken, PKK ihanetinin köklerindeki Ermeni yapısı devlet kayıtlarında mevcut iken Türkler ve Kürtler ayrışıyor demek, düşmana hizmet etmektir. Bahçeli’nin okuduğu bu cümlelerin, Ziya Gökalp, Atatürk ve Türkeş’in savunduğu fikirler ile uzaktan yakından ilgisi yok.

MHP BOMBARDIMANA TUTTU

Ümit Özdağ’ın eleştirilerinin ardından MHP’li isimlerden peş peşe sert sözler geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir “Bu Ümit Özdağ'ın babası Alparslan Türkeş'i sattı. Ümit Özdağ (sığınmacı krizi üzerine) gençlerin aklını bulandırıyor. O müflis ve müfteridir” derken; MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman “Tescillenmiş siyasi provokatör Ümit Özdağ...” ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım ise “MHP'yi yargılamak ithal saksıların narin çiçeklerin hiç haddine değildir!” dedi.