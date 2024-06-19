MHP Abdulkadir Selvi'ye ateş püskürdü. Ortalığı karıştıran yazı

Osman Kavala'nın avukatlarının 'yeniden yargılama' talebi reddedildikten sonra, 'Kanun Yararına Bozma' başvurusu yapmıştı ve bu talep Adalet Bakanlığı tarafından değerlendirilmeye alınmıştı.

Gazeteci Abdülkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında bu konuya değinmiş ve bu durum MHP'den Selvi'ye sert bir tepkiye neden oldu.

Selvi, köşe yazısında, AKPM Denetim Komisyonu Türkiye Eş-Raportörü Stefan Schennach'ın Osman Kavala'nın durumu hakkındaki sorusuna “Osman Kavala'ya bu kadar neden ilgi gösteriyorsunuz?” şeklinde tepki gösterdiğini ve “Bu kişi Öcalan'dan daha tehlikeli” ifadesini kullandığını belirtti.

“HÜKÜMLÜ PROPAGANDASI YAPARSINIZ”

Selvi'nin yazısı, MHP tarafından eleştirilmişti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya üzerinden Selvi'ye şu sözlerle yüklendi:

“Sayın Selvi, İstinaf ve Temyiz incelemesi olmaksızın kesinleşmiş karar ve hükümlere karşı Kanun Yararına Bozma başvurusu yapma yetkisi Adalet Bakanlığı'na aittir.

Kanun Yararına Bozma, olağanüstü kanun yollarından biridir. Kanun Yararına Bozma uygulanabilecek Ceza Mahkemesi kararları nelerdir? Kanun Yararına Bozma yapılamayan kararlar hangileridir? İnfazın durdurulması hangi durumlarda gerçekleşir?

Kamuoyuna bir dilekçe verme işlemini abartılı bir şekilde sunmadan önce, bir Ceza Avukatından yardım alarak vatandaşa doğru bilgi sağlarsınız. Aksi takdirde, sadece hükümlü propagandası yapmış olursunuz.”