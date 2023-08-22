MHP Eşme İlçe Başkanı İstifa etti

Uşak’ta Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Eşme İlçe Başkanı İlhan Özkan görevinden istifa etti.

KAYNAK: İHA
MHP Eşme İlçe Başkanı İstifa etti



İlhan Özkan, 2019 yılında MHP İlçe Başkanı olarak göreve atanmıştı. 4 yıldır sürdürdüğü görevinden bugün istifa eden Özkan’ın 2024 yerel seçimlerinde MHP’den Eşme Belediye Başkan aday adayı olmak için istifa ettiğini belirtti.

İlhan Özkan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada; "Mensubu olmaktan gurur duyduğum MHP'nin, 4 yıldır Eşme MHP İlçe Başkanlığına yaptığım partimin 2024 yerel seçimlerinde aday adaylığımdan dolayı İlçe Başkanlığımdan bugün itibari ile ayrılmış bulunmaktayım. Yeni başkanımıza ve yönetimine başarılar diliyorum. 4 yıl boyunca benimle görev alan arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

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