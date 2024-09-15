MHP Genel Merkezi kısa sürede 7 kişiyi tespit etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, yaptığı açıklamada Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan kapsamlı çalışma ve analizler sonucunda, “Bahçeli öldü” iddiasını yayan 3 bin 776 hesap tespit edildiğini bildirdi. Bu hesaplardan 1.179'unun bot hesap, 2.597'sinin ise gerçek isimli hesap olduğu belirlendi.

FETÖ İLE BAĞLANTILARI VAR

Özdemir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu kapsamda faaliyet gösteren önde gelen hesap sahiplerinin analiz ve arşiv kayıtlarında, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, hakaret, tehdit, halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit, silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma ve cumhurbaşkanına hakaret gibi suçlamalarla daha önce işlem yapıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca, bu dezenformatif içeriklerin bazı sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulduğu ve FETÖ'ye müzahir Twitter (X) hesapları tarafından yayılmasının amaçlandığı değerlendirilmiştir."

7 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Özdemir, FETÖ iltisaklı hesaplardan konuya ilişkin paylaşımlar yapıldığını belirterek, "Konuyla ilgili çalışmalar devam etmekte olup, öne çıkan 7 hesap yöneticisi tespit edilmiş ve bunlar hakkında gerekli işlemler sürdürülmektedir." dedi.