MHP ile AKP’li Tuğrul Türkeş birbirine girdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
MHP ile AKP’li Tuğrul Türkeş birbirine girdi

AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, Gezi Davası nedeniyle içeride bulunan Osman Kavala’yı ziyaret edeceğini açıklamıştı. MHP’den bu açıklamaya çok sert bir tepki geldi.

MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in oğlu, 2015 yılında MHP’den AKP’ye geçen Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, Gezi davasından tutuklu bulunan Osman Kavala’yı cezaevinde ziyaret edeceğini açıklamıştı. Türkeş, “İşte gerçek millilik, yurtseverlik bu. Bana öğretilen milliyetçilik bu” ifadelerini kullanmıştı.

Türkeş’in bu çıkışına MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’dan tepki geldi. Yalçın şu ifadeleri kullandı:

“TÜRKEŞ’İN SOYADINA ZARAR VERİYOR”

Yıldırım Tuğrul Bey’in saçma sapan açıklamaları taşıdığı soyadına biteviye zarar veriyor. Onun siyasetteki yakışıksız duruşu; doğruları eğriltip fikirleri sığlaştırmak ve dava kavramını ilkesizleştirmek üzerine kurulu.

“BÜSBÜTÜN ZIRVALAMIŞ”

Tuğrul Efendi şimdi de Gezi Davası’nda tutuklanan Osman Kavala’yı cezaevinde ziyaret edeceğini söylemiş. Üstelik "İşte gerçek millîlik, yurtseverlik bu… Bana öğretilen milliyetçilik bu." diyerek büsbütün zırvalamış. Bu densiz sözün neresini düzeltmeye kalksanız, elinizde kalır.

İnsan babasının davasından, manevi ve fikrî mirasından zerre kadar nasiplenmez mi?

“BAŞBUĞUMUZUN KEMİKLERİNİ SIZLATIR”

Türklüğe düşman çevrelerin aleti, taşeronu ve Türk milliyetçiliği davasının sicilli muarızlarından, Gezi Parkı Olayları sırasında devlete başkaldıran bölücülerle birlikte hareket ederek hüküm giymiş olan azılı bir suçluyu ziyaret etmek; merhum Başbuğumuzun kemiklerini sızlatmakla kalmaz; onun soyadını da, siyasi mirasını da lekeler.

“KAVALA’YI ZİYARET İLKESİZLİK, KARAKTERSİZLİK, ZİLLETTİR”

Kavala’yı ziyaret milliyetçilik değildir. Bilakis zillettir; milliyetsizlik, ilkesizlik ve karaktersizliktir.

Bölücü ve Marksist eylemlere, Türk düşmanlığına doğrudan destek çıkmaktır.

Tuğrul Türkeş’i; Türklük düşmanlarını sevindirecek ve Kavala açısından “Senin eylemlerini onaylıyorum.” anlamına gelecek teşebbüsünden vazgeçmeye davet ediyoruz.

sy1.jpg

İlgili Haberler
Mustafa Sarıgül’den gizli çekilmiş kaset iddialarına yanıt
İstanbul metrosunda şort giyen kızları görünce öfkeden deliye döndü
Son Haberler
Grand Games 3 milyon dolar tohum öncesi yatırım aldı Ekonomi
Grand Games 3 milyon dolar tohum öncesi yatırım aldı
Mustafa Sarıgül’den gizli çekilmiş kaset iddialarına yanıt Gündem
Mustafa Sarıgül’den gizli çekilmiş kaset iddialarına yanıt
Samsun’da feci kaza Gündem
Samsun’da feci kaza
Benito Mussolini hakkında 25 ilginç gerçek Keşfet
Benito Mussolini hakkında 25 ilginç gerçek
Emekliler en düşük emekli maaşına isyan etti. Mezara bile gidemezsin bu parayla. Elektriğe yüzde 38 emekliye yüzde 24 zam! Ekonomi
Emekliler en düşük emekli maaşına isyan etti. Mezara bile gidemezsin bu parayla. Elektriğe yüzde 38 emekliye yüzde 24 zam!
Yeniçağ Gazetesi: Derinleşen yoksulluk geleceğimizi vuruyor Gündem
Yeniçağ Gazetesi: Derinleşen yoksulluk geleceğimizi vuruyor