MHP ile AKP’li Tuğrul Türkeş birbirine girdi

MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in oğlu, 2015 yılında MHP’den AKP’ye geçen Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, Gezi davasından tutuklu bulunan Osman Kavala’yı cezaevinde ziyaret edeceğini açıklamıştı. Türkeş, “İşte gerçek millilik, yurtseverlik bu. Bana öğretilen milliyetçilik bu” ifadelerini kullanmıştı.

Türkeş’in bu çıkışına MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’dan tepki geldi. Yalçın şu ifadeleri kullandı:

“TÜRKEŞ’İN SOYADINA ZARAR VERİYOR”

Yıldırım Tuğrul Bey’in saçma sapan açıklamaları taşıdığı soyadına biteviye zarar veriyor. Onun siyasetteki yakışıksız duruşu; doğruları eğriltip fikirleri sığlaştırmak ve dava kavramını ilkesizleştirmek üzerine kurulu.

“BÜSBÜTÜN ZIRVALAMIŞ”

Tuğrul Efendi şimdi de Gezi Davası’nda tutuklanan Osman Kavala’yı cezaevinde ziyaret edeceğini söylemiş. Üstelik "İşte gerçek millîlik, yurtseverlik bu… Bana öğretilen milliyetçilik bu." diyerek büsbütün zırvalamış. Bu densiz sözün neresini düzeltmeye kalksanız, elinizde kalır.

İnsan babasının davasından, manevi ve fikrî mirasından zerre kadar nasiplenmez mi?

“BAŞBUĞUMUZUN KEMİKLERİNİ SIZLATIR”

Türklüğe düşman çevrelerin aleti, taşeronu ve Türk milliyetçiliği davasının sicilli muarızlarından, Gezi Parkı Olayları sırasında devlete başkaldıran bölücülerle birlikte hareket ederek hüküm giymiş olan azılı bir suçluyu ziyaret etmek; merhum Başbuğumuzun kemiklerini sızlatmakla kalmaz; onun soyadını da, siyasi mirasını da lekeler.

“KAVALA’YI ZİYARET İLKESİZLİK, KARAKTERSİZLİK, ZİLLETTİR”

Kavala’yı ziyaret milliyetçilik değildir. Bilakis zillettir; milliyetsizlik, ilkesizlik ve karaktersizliktir.

Bölücü ve Marksist eylemlere, Türk düşmanlığına doğrudan destek çıkmaktır.

Tuğrul Türkeş’i; Türklük düşmanlarını sevindirecek ve Kavala açısından “Senin eylemlerini onaylıyorum.” anlamına gelecek teşebbüsünden vazgeçmeye davet ediyoruz.