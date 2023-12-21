MHP İsveç'in NATO üyeliği için şerh koydu. Cumhur İttifakı'nda yeni kriz mi doğuyor?

Kaynak: İHA
MHP İsveç'in NATO üyeliği için şerh koydu. Cumhur İttifakı'nda yeni kriz mi doğuyor?
MHP'li İsmail Özdemir, İsveç'in NATO üyeliğine destek şartlarını açıkladı. Özdemir, "ABD yönetimi ve Senatosu, Gazi Meclisimiz ile eşzamanlı adım atmadıkça, bizim nazarımızda İsveç, deve iğne deliğinden geçinceye kadar NATO'ya üye olamayacaktır.” dedi.

TBMM Genel Kurulunda, bütçe görüşmeleri kapsamında Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığının 2024 yılı bütçeleri görüşüldü. Cumhur İttifakı ortağı MHP’nin Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir’in Dışişleri Bakanlığı görüşmelerindeki sözleri dikkat çekti.

Türkiye’nin AB ve ABD ile ilişkilerinde masadaki en büyük meselelerden İsveç’in NATO’ya üyeliği meselesine değinen Özdemir, üyeliğe onay vermeleri için şartlarını açıkladı.

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“ABD SENATOSU ADIM ATMADIKÇA İSVEÇ DEVE İĞNE DELİĞİNDEN GEÇİNCEYE KADAR NATO'YA ÜYE OLAMAYACAK”

MHP’li Özdemir, şunları kaydetti:

"ABD yönetiminin F-16 satışı konusunda ısrarla kendi senatosunu adres göstermesi ve bu yolda yakışıksız tutumlarla oyalama taktiklerine girmesi, Türkiye'ye yapılan bir saygısızlıktır. Gazze'de çocuklar ve bebekler hunharca İsrail terörünün kurbanı olurken Tel Aviv'e gidip 'Bir Yahudi olarak buraya geldim.' ifadelerini kullanan ABD Dışişleri Bakanı ve mensubu olduğu yönetim anlayışı, Müslüman Türk'ün çelikleşmiş iradesinin ne anlama geldiği mesajını çok açık bir şekilde almalıdır.

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Gazi Meclisimiz milli hak ve menfaatlerimizin korunması hususunda, hükümetimizin geliştirdiği ve geliştireceği tüm tedbir ve tavırların arkasındadır. Hiç kimse, özellikle de okyanus ötesinden bakarak Türkiye'yi yorumlamaya çalışanlar, milletimizin iradesinin tecelligahı TBMM'nin duruşunu hafife alma hatasına düşmemelidir.

ABD yönetimi ve Senatosu, Gazi Meclisimiz ile eşzamanlı adım atmadıkça, bizim nazarımızda İsveç, deve iğne deliğinden geçinceye kadar NATO'ya üye olamayacaktır.”

“NETANYAHU'NUN YARGILANMASININ YOLU AÇILIRSA İSVEÇ'İN NATO'YA ÜYELİĞİNE 'TAMAM' DERİZ”

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Bunlardan başka taleplerinin olduğunu belirten Özdemir, “Bununla beraber, diğer talep ve beklentilerimiz de elbette vardır. Eğer İsrail ile Filistin arasında kalıcı bir barış ortamı sağlanırsa, 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız ve toprak bütünlüğüne sahip Filistin devleti tanınırsa, İsrail tazminat ödemeyi kabul ederse ve Netanyahu'nun Lahey'de yargılanmasının yolu açılırsa, işte o vakit İsveç'in NATO'ya üyeliğine 'tamam.' deriz" ifadelerini kullandı.

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