MHP ittifaktan çekiliyor mu? Mehmet Yılmaz açıkladı

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MHP ittifaktan çekiliyor mu? Mehmet Yılmaz açıkladı
MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Ferdi Tayfur'un seslendirdiği "Söyleten Sensin" şarkısı eşliğinde yürüdüğü video kimi kesimler tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderme olarak algılanmıştı. Gazeteci Mehmet Yakup Yılmaz, MHP’nin ittifaktan çekilip çekilmeyeceğini açıkladı.

Milliyetçi Hareket Partisi sosyal medya hesabı, 2 gün önce MHP lideri Devlet Bahçeli’nin yürüyüş yaptığı bir video paylaştı. Paylaşılan videoda Ferdi Tayfur'un seslendirdiği "Söyleten Sensin" şarkısı çalıyordu.

Videoda çalan şarkının sözleri kimi kesimler tarafından Cumhur İttifakı ortağı AKP’nin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderme olarak algılandı.

Gazeteci Mehmet Yakup Yılmaz, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, MHP’nin Cumhur İttifakı’ndan ayrılıp ayrılmayacağı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

“HER İKİSİ DE İKTİDAR OLMAKTAN KOLAYCA VAZGEÇMEZ”

Gazeteci Mehmet Yakup Yılmaz, “MHP ittifaktan çekiliyor mu?” başlığıyla yaptığı paylaşımda,

"Nasıl ki Erdoğan’a tek adamlık yolunu açtığı ilk gün Bahçeli'nin ne yapmak istediğini kimse anlamadıysa, bugün de kafasının içinde nelerin döndüğünü kavrayabilmek mümkün değil.

Her ikisi de iktidar olmaktan kolayca vazgeçemeyeceği için bu koalisyonun o arabesk şarkıyla bitmeyeceğini söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

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Bahçeli’nin yürüyüş yaptığı sırada çalan şarkının sözleri ise şu şekilde, “Hep köle misali zincire vurdun. Ben sana dost oldum, sen bana düşman oldun. Sen beni kendine göre mi buldun? Hainsin diyorsun söyleten sensin. Sana söylediğim sözlere kızma, sitem ediyorsam ettiren sensin. Senden çektiklerim yetti canıma. Zalimsin diyorsam söyleten sensin”

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