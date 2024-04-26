MHP'den açıklama geldi: Bahçeli'nin videosundaki gönderme kime?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir parkta yürüyüş yaptığı anlar, Ferdi Tayfur'un 'Söyleten sensin' şarkısıyla eşliğinde partisinin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Videoda, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyona sağlık sorunlarını gerekçe göstererek katılmayan Bahçeli'nin bir parkta eşofman ve spor ayakkabıyla yürüdüğü görüldü.

KİME GÖNDERME YAPILDI?

Videonun, Cumhur İttifakı’nda fikir ayrılıkları yaşandığı ve bu nedenle AKP’ye yapılan bir gönderme olduğu iddia edildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, söz konusu iddiaya ilişkin tgrthaber.com.tr'ye konuştu.

Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Dün sabah bir haber geçti, 'Sayın Devlet Bahçeli ameliyat oldu, bu yüzden 23 Nisan gösterilerine katılmadı' diye. Ben kendisiyle konuşmadım henüz büyüğümüzle; ama büyük bir ihtimalle bunun için yapılmış bir video. Videodaki şeyler, Cumhur İttifakı'na değil, arkadaşlar yanlış yorumluyorlar. Öyle bir şey yok. Ferdi Tayfur'u sever başkanımız. Bir de yürüyüşe çıkıyor, doktor tavsiyesiyle oradan bir enstantane yayınlamışlar. Mesele bundan ibaret"

"MERAL AKŞENER'E YORUMLANMASI DOĞRU OLMAZ MI?"

Klibin şarkı sözlerine de dikkat çeken Yalçın, şunları söyledi:

"Oradaki şarkı sözlerini mesela başka bir şekilde düşünelim, şarkı sözlerini Cumhur İttifakı'na yorumlayacaklarına, bizden giden Meral Akşener'e ve o ekibe yorumlaması daha doğru olmaz mı? Kongreleri geliyor cumartesi, onlara da yorumlamaya bir yani alternatif olarak söylüyorum.