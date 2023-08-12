MHP'yi karıştıran fotoğraf. MHP İl başkanının koltuğuna AKP'li bakan oturunca ortalık karıştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, OSB İstişare Toplantısı kapsamında Antalya’yı ziyaret etti. Ziyaret esnasında Cumhur İttifakı ortağı olan MHP’nin Antalya İl Başkanlığını da ziyaret etti.

Antalya İl Başkanı Onur Temel, ziyaret sırasında çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştıktan kısa süre sonra apar topar fotoğrafları sildi.

Siyasi partilerin teamüllerine göre, İl Başkanlarının koltuğuna sadece partinin Genel Başkanı ve Genel Başkan yardımcısı oturabilir. MHP’li Temel’in fotoğrafı silmesinin nedeni olarak bu teamüle uygun davranışta bulunmaması olarak gösteriliyor.

OdaTV’den Özge Sönmez’in haberine göre, MHP İl Başkanı Onur Temel, o anları Twitter hesabı üzerinden "Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sn. Mehmet Fatih Kacır bey ve Ak Parti Antalya Milletvekillerini Myk Üyemiz Antalya Milletvekilimiz Abdurrahman Başkan Bey, Antalya Milletvekilimiz Hilmi Durgun Bey ile beraber misafir ettik. Nazik ziyaretleri için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz." notuyla paylaştı.

Paylaşılan fotoğraflarda MHP Antalya İl Başkanı Onur Temel'in de misafir koltuğuna oturduğu görüldü.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Antalya'daki temsilcisinin makamı olarak görülen İl Başkanlığı makamına bir bakanın oturtulması partililer tarafından tepkiyle karşılandı.

Tepkilerin ardından MHP İl Başkanı Onur Temel, Twitter ve Instagram hesaplarından koltuk fotoğraflarını kaldırdı.