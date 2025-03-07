MHP lideri Bahçeli'den sürpriz telefon

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
MHP lideri Bahçeli'den sürpriz telefon

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'li vekil Sezgin Tanrıkulu'yla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

MHP lideri Bahçeli CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nu aradı.

Görüşmeyi sosyal medya hesabından duyuran Tanrıkulu şu ifadeleri kullandı:

MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli, beni aradığında kendisine geçmiş olsun dileklerimi bir kez daha ilettim; içinden geçtiğimiz dönemle ilgili olarak herkesin sorumluluğu ve katkısının önemli olduğu konusunda sohbetimiz oldu.

Kendisinin sağlığında, daha güzel günlerde görüşme dileğimizi de paylaştık.

Sayın Devlet Bahçeli'ye bir kez daha geçmiş olsun diyorum ve sağlık dileklerimi buradan da paylaşıyorum.

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