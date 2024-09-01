MHP şikayet etti Ceza hukukçusu Dilek Ekmekçi gözaltına alındı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
MHP şikayet etti Ceza hukukçusu Dilek Ekmekçi gözaltına alındı

Sinan Ateş cinayeti kapsamında daha önce MHP ve Ülkü Ocaklarından önde gelen isimleri hakkında kendisini de tehdit ettiği gerekçesi ile şikayette bulunan Ceza Hukukçusu Dilek Ekmekçi, MHP’nin şikayeti üzerine gözaltına alındı.

Sinan Ateş cinayeti hakkında ve kendisinin tehdit edildiğini öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulunan Ceza hukukçusu Dilek Ekmekçi gözaltına alındı. Ekmekçi daha önce İzzet Ulvi Yönter, MHP MYK üyeleri Şahin Gürz, Tamer Çakıroğlu ile Nevzat Ünlütürk, MHP İstanbul İl Başkanı Serter Selim, MHP İstanbul İl Başkanlarının da içinde olduğu 25 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Ekmekçi dün akşam saatlerine doğru X hesabından bir paylaşımda bulunarak MHP’ye yönelik “Mafyöz Hareket Partisi” ismini kullandı.

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DİLEK EKMEKÇİ GÖZALTINA ALINDI

Avukat Cemil Çiçek X hesabından Ekmekçi’nin gözaltına alındığını açıkladı. Çiçek, polis ekiplerinin avukatlık ofisinde Dilek Ekmeçi’yi "kamu görevlisine hakaret suçundan" dolayı gözaltına aldıklarını duyurdu.

“Ceza Hukuku Hocamız Av. Dr. Dilek Ekmekçi az önce avukatlık ofisinde, attığı twitlerden ötürü, "kamu görevlisine hakaret suçundan" polis tarafından gözaltına alındı! Baro, Barolar Birliği ve muhalefet hocamıza ve meslektaşımıza sahip çıkmalı!”

EKMEKÇİ’Yİ GÖZALTINA ALDIRAN PAYLAŞIM

Dilek Ekmekçi’nin gözaltına alınmasının gerekçe gösterildiği X hesabındaki paylaşım ise şu şekilde:

“MHP (Mafyöz Hareket Partisi) Genel Başkan Yardımcısı Edepsiz Semih Yalçın Sinan Ateş cinayeti davası duruşmaları tekrar başlamadan önce, Ak Parti’ye karşı keskin bir yol ayrımına girebileceklerinin mesajını vermiş”

MHP (Mafyöz Hareket Partisi) Genel Başkan Yardımcısı Edepsiz Semih Yalçın Sinan Ateş cinayeti davası duruşmaları tekrar başlamadan önce, Ak Parti’ye karşı keskin bir yol ayrımına girebileceklerinin mesajını vermiş‼️????????#SinanATESicinAdalet #SinanAteşpic.twitter.com/WOXYt9LHLy

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