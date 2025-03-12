MHP ve CHP arasında büyük kriz! Bu kez MHP’li isim Özgür Özel'i yalanladı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, Halk TV'ye katılarak Özgür Özel'in "görüşmeme" iddialarına verdiği yanıta karşılık şu ifadeleri kullandı:

"MHP Genel Başkan Yardımcısı'nın yaptığı açıklama benim itiraz edeceğim bir açıklama olamaz. Özgür Bey zaman zaman beni arayarak Sayın Genel Başkanımız Bahçeli'nin sağlık durumunu sorarak hassasiyet gösteriyor. Onun dışında herhangi bir görüşmemiz olmadı. Neden böyle değerlendirdi anlamakta güçlük çekiyorum. Partimizin Genel Başkan Yardımcısı bir açıklama yaptıysa ben onun tersi bir şey söylemem. Öyle bir ifadem olmadı olması da mümkün değildir."