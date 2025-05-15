MHP ve DEM arasında ilk çatlak! Gündemi sallayacak olay

TBMM Genel Kurulu, MHP'li TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın başkanlığında toplandı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, 15 Mayıs'ın Kürt Dil Bayramı olduğunu ifade edip Kürtçe'ye ilişkin yapılan baskılardan bahsetti.

Koçyiğit, "Bu dili konuşmaktan, öğretmekten, öğrenmekten ve eşit yurttaşlık temelinde bunu yasal olarak istemekten tabii ki vazgeçmeyeceğiz. Çünkü bir halkın dili, onun onurudur, yaşamıdır. Onurlu yaşam mücadelemizi sonuna kadar yükseltecek bu yaşamı hep birlikte kuracağız" ifadelerini kullanmasının ardından Kürtçe şunları dile getirmeye başladı, "Cejna zimanê kurdî pîroz be..."

"YİNE MİKROFONUMU KAPATTINIZ"

Bu esnada Koçyiğit'in mikrofonu kapandı. Koçyiğit de, "Sayın Başkan yine mikrofonumu kapattınız. Gözden kaçmadı Sayın Başkan, kayıtlara geçsin. Bu günlerin geride kalacağı umudunu tekrar dinlendirmek istiyorum. Umarım bir gün bu mecliste Kürtçe konuştuğumuzda..." dedi.

Bu sırada mikrofonun yine kapanması üzerine Adan, divandakilere, "Açı verin mikrofonu" dedi.

Koçyiğit, Kürtçe ile ilgili sözlerin de şöyle tamamladı:

"Mikrofonlar kapatılmayacak ve her halk bu mecliste kendi diliyle birbirine sesleneceği günleri de birlikte inşa edeceğimize olan inancımı yenilemek istiyorum."